Cynthia Rodríguez hace baile con movimientos subidos de tono

Cynthia Rodríguez le vuelve a enseñar a sus fans que cuando se trata de bailar ella es una experta y es que no por nada tiene una figura de ensueño, con la cual deja a más de uno con la boca abierta, ya que la guapa mujer siempre trata de mantenerse en forma.

Resulta que la exacademica puso a bailar al Capi Pérez y a Flor Rubio, mientras entraban al aire al programa Venga la alegría, por lo que les dio unas clases rápidas de movimientos causando sensación entre los internautas.

"Felicidades siempre me hacen reír con sus locuras", "Genial me encanta el programa. Me aburro En casa pero ya se que hacer me pintare el pelo de plateado", escribieron los internautas que vieron el video.

Recordemos que Cynthia además de causar emoción cada que aparece en el matutino, también se ha llevado los elogios por su manera de vestir, ya que es una experta en cuestión de moda pues se ve guapísima sin necesidad de caer en lo vulgar, ya que se lo hacen saber.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para Rodríguez, ya que muchos haters no toleran que su relación con Carlos Rivera desde hace años, incluso se dice que ya viven juntos, pero la conductora muy pocas veces habla de su vida privada con el artista.

