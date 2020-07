Cynthia Rodríguez ilumina Venga la Alegría con su llamativo vestido

Cynthia Rodríguez vuelve a cautivar a sus fans como toda una diosa y es que el día de hoy apareció con un vestido demasiado bello dejando al público sin habla, pues resaltó la figura de la conductora, quien como todos saben trata de verse fantástica a base de mucho ejercicio y buena alimentación, por lo que mostró los resultados en el matutino donde es muy querida.

"Siempre con la mejor actitud siempre los vemos saludos", "Que bonitos!! Besos para ti hermosa @cynoficial", "saludos para la mas hermosa @cynoficial", "Eres muy bella y tienes una energía preciosa", "Hola @cynoficial quiero decirte que te ves muy pero muy guapa y bellísima con tu look Saludos y besos", "Todo una dama siempre me ha gustado como te vistes sería un placer traerte de mi brazo @cynoficial", le escribieron a Cynthia Rodríguez en sus redes sociales.

Y es que desde que la vimos conduciendo La Academia, pudimos ver a una Cynthia Rodríguez con unos looks de infarto con los cuales causó emoción empezando por los vestidos de gala que se ponía en las eliminaciones, donde parecía toda una reina de belleza.

Otra de las cosas por las que Cynthia Rodríguez es conocida, además de su manera de vestir es por ser una chica fitness, ya que desde hace tiempo se enfocó en entrenamientos desde su casa, los cuales comparte con sus fans, ya que muchos le han pedido las rutinas de ejercicio a Cynthia Rodríguez para lograr ese cuerpazo.

Además Cynthia Rodríguez se ha enfocado en ser una mujer positiva, pues como algunos saben siempre se han hecho especulaciones sobre la vida privada de Cynthia Rodríguez con Carlos Rivera, pues muchos han dicho que la conductora ya se casó con el cantante, por lo que ha tenido que desmentir la información varias veces dejando en claro que nadie sabrá sobre su situación romántica en redes sociales.

En redes sociales son pocas las fotos donde aparecen Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez juntos, ya que no les gusta cuando los haters comienzan a lanzar comentarios negativos o hacer especulaciones, otro de los motivos importantes por los cuales mantienen en privado su noviazgo.

Regresando un poco con los outfits de Cynthia Rodríguez, ella ha tratado de lucir las mejores prendas cuando lo vemos en Venga la Alegría y una de sus mejores prendas sin duda alguna son los palazzos, con los cuales deja huella en el foro de televisión, ya que se le ven de maravilla y al igual que el vestido ya mencionado sus fans le han dicho que se le ven de maravilla los bellos palazzos.

Los bikinis también han sido otras de las piezas que más le 'chulean' a Cynthia Rodríguez en Instagram, ya que enseña un cuerpazo de envidia donde su cintura y abdomen están en boca de todos por lo bien marcados que están, pero no todo ha sido perfección, pues durante la cuarentena hubo una ocasión en que Cynthia Rodríguez aseguró que no se había depilado.

Siempre he creído que la HONESTIDAD es un valor esencial en la familia de TV Azteca, por esta razón me atrevo a compartir esta fotografía con ustedes... Les confieso que no me he depilado en toda esta cuarentena, por lo tanto ponerme este bikini es prueba de las mujeres seguras de si mismas, reales, valientes y aguerridas, escribió Cynthia Rodríguez el día que no se depiló.