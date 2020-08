Cynthia Rodríguez muestra su abdomen de acero y sus fans comentan lo afortunado que es Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez, novia del cantante Carlos Rivera, compartió una fotografía en sus redes sociales donde luce su abdomen de acero. Entre los cometarios muchos de sus seguidores manifestaron que el cantante era muy afortunado al tener una novia tan hermosa y sensual. La foto publicada por la conductora del programa Venga la Alegría de TV Azteca, tiene más de 138 mil likes y muchos halagos.

La conductora de televisión Cynthia Rodríguez luce en la foto que compartió, un atuendo en tono verde que resalta sus curvas y deja al descubierto su abdomen de acero, fruto de sus arduas rutinas de ejercicio, así como por la buena alimentación que lleva a cabo. Una de sus seguidoras comentó que este outfit era muy digno del "Guerra Tour", gira que su novio Carlos Rivera llevó a cabo en México, Latinoamérica y España.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"La neta, rayado Carlitos Rivera, monumento", "¿eres de verdad?", "estás hermosa, eres mi inspiración como mujer", "cuanta belleza", "afortunado Carlos Rivera al tener una novia tan bella", "que mujer tan hermosa", "¿Carlos te tomó las fotos?", "me inspiras a ser perseverante y ser paciente para ver un cambio en mi cuerpo", son algunos de los comentarios en su post.

Cynthia Rodríguez causó sensación con su publicación. Foto: Instagram @cynoficial

Por otra parte, Cynthia Rodríguez compartió un post muy especial en su feed de Instagram, con motivo del aniversario número 27 de Televisión Azteca. En su publicación, la novia de Carlos Rivera hizo un repaso de varios de sus proyectos en dicha televisora como La Academia, series, telenovelas y programas de televisión.

Hoy cumplimos 27 años en TV Azteca y lo celebro recordando que llegué hace 15 años con muchos sueños por cumplir, como la segunda fotografia en la final de mi academia, sin imaginar que terminaría conduciendo el programa que cambió mi vida 15 años después junto a mi querido Adal Ramones.

"Mi primera novela fué 'Se busca un hombre', siempre con el deseo de protagonizar una, me cumplieron ese deseo doblemente al interpretar dos personajes al mismo tiempo, eso fué una locura y el proyecto más divertido de los que he hecho hasta ahora en ficción 'Educando a Nina'. Me llamaron para conducir un programa desde los Juegos Olímpicos 'Luna Beijing' hace 12 años, hacer reportajes y calificar mi material me hizo crecer mucho, después vino 'Festival Azteca Music', 'Quiero ser grupero', 'Viva el show' y ahora soy parte de la familia del programa más importante de mis mañanas, 'Venga la Alegría'", manifestó Cynhtia Rodríguez.

Tras seguir mencionando otros de los proyectos que llevó a cabo, la bella Cynthia Rodríguez señaló: esto es un poco de mi historia, llena de sueños cumplidos y lo que falta porque siempre he creído que lo mejor está por venir ❤️ Gracias Ricardo Salinas y Benjamín Salinas por estos 15 años y felicidades por hacer historia cada día con TV Azteca".

Gracias por seguir apostando por mí y por dejarme ser siempre y sobre todo gracias a ti por vernos cada día, prometemos poner el corazón en todo lo que hagamos. Unidos lo hacemos posible ❤️.

Cynthia Rodríguez orgullosa de pertenecer a TV Azteca. Foto: Instagram @cynoficial

También te puede interesar:

Estas famosas tienen un abdomen completamente natural sin necesidad de recurrir a las cirugías

Cynthia Rodríguez emocionada por la sorpresa que le dio Carlos Rivera