Cynthia Rodríguez, novia de Carlos Rivera, luce cuerpazo en traje de baño y su rostro sin maquillaje

Los ex participantes del reality musical La Academia, anunciaron su relación amorosa en el 2016, sin embargo, se desconoce el tiempo exacto que tienen como novios.

Por otra parte, aunque Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera salen de viaje cuando sus agendas de trabajo se los permiten, no comparten fotografías juntos en sus redes sociales , ya que desde el comienzo de su noviazgo, acordaron mantener un perfil bajo y su relación lo más alejada posible de los reflectores.

Además de lucir su escultural y divina anatomía, lució aún más hermosa al mostrarse sin una gota de maquillaje. Con esto, no queda la menor duda de que Cynthia Rodríguez es una de las mujeres más bellas de la televisión mexicana.

Este fin de semana la también actriz de telenovelas y ex participante de la cuarta generación de La Academia, tuvo una escapada romántica a la Riviera Maya junto a su novio Carlos Rivera , donde el cantante y compositor de 35 años de edad, dio un concierto como parte de su aclamado "Guerra Tour".

La conductora de televisión mexicana Cynthia Rodríguez , quien forma parte del elenco del programa "Venga la alegría" de TV Azteca, derrochó belleza y sensualidad al mostrar su cuerpazo en traje de baño . Pero no solo causó gran sensación entre sus fans por esto, sino que también enseñó su lindo rostro sin maquillaje .

