Cynthia Rodríguez, novia de Carlos Rivera, revela el lugar más raro donde ha hecho "el delicioso"

Cynthia Rodríguez sorprendió a sus seguidores con una atrevida confesión, durante su participación en el programa Pinky Promise de la cantante y youtuber Karla Díaz (integrante de JNS). La hermosa novia de Carlos Rivera habló sobre el lugar más extraño donde ha hecho "el delicioso" (tener relaciones sexuales).

En una de las dinámicas del programa de Karla Díaz que transmite en su canal de YouTube, Cynthia Rodríguez, Laura G y la integrante de JNS, respondieron a varias preguntas que previamente había mandado el público. La primera en iniciar esta divertida sección fue la novia de Carlos Rivera, quien recibió está pregunta: "lugar más raro donde has hecho 'el delicioso'".

"¿Sabes que es él delicioso amiga'", le preguntó Karla Díaz a Cynthia Rodríguez, a lo que la conductora del programa Venga la Alegría respondió: "no lo sé, me consta y lo practico". Tras bromear entre ellas, la novia de Carlos Rivera contó: "fíjense comadres, estábamos en la playa y entonces, bien padre, fue así como: 'que tranquilo está aquí, no hay nadie'".

La ex integrante de La Academia mencionó que la persona con la que estaba (no dijo si era el cantante Carlos Rivera), le dijo: "'¿no quieres explorar un poquito detrás de esas piedras?', eran unas roconas, dije: 'pues vamos'". Cuando estaban explorando el lugar, esta persona expresó: "¿aquí? (refiriéndose se ahí hacían 'el delicioso')". La cantante comentó que en todo momento miraba para todos lados, para asegurarse que no había nadie más en el lugar. Cabe mencionar que Karla Díaz trató de saber con quien hizo "el delicioso" Cynthia Rodríguez en aquella ocasión.

Carlos Rivera, el hombre con quien Cynthia Rodríguez quiere pasar el resto de su vida

En otra parte del programa Pinky Promise, la hermosa Cynthia Rodríguez habló como en pocas veces suele hacerlo, sobre su relación amorosa con el cantante Carlos Rivera, manifestando que es el hombre con el que pasará el resto de su vida. "Me doy mi tiempo para estar con mi novio, yo estoy con mi alma gemela totalmente, estoy con el amor de mi vida, yo estoy feliz y creo que los dos estamos súper felices".

No hay un secreto (para tener una relación amorosa perfecta), simplemente es encontrar a la persona indicada para ti y cuando la encuentras sabes perfectamente que de esa persona no te quieres separar ningún día.

Hay varias cosas que han hecho que la relación entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez sea muy sólida, como el compartir su amor por la familia. "Para mí es muy importante la familia y eso es algo que también le gustó mucho a mi novio, porque también él tiene mucho contacto con su familia, entonces son cosas que te unen como pareja y son cosas que te hacen pasar momentos que no han sido tan fáciles como esta pandemia, como esta cuarentena, pero cuando tienes cosas tan afines con la persona con la que estás y cuando haces lo que te gusta, creo que eso es lo mejor que te puede pasar en la vida".

Muchos de sus fans se pregunta cuándo se casará con Carlos Rivera o cuándo tendrán un hijo. La bella conductora de televisión mencionó que entre sus planes no a largo plazo, está el ser mamá: "me encantaría, sí es un plan que tengo y no tan a largo plazo porque tampoco es que diga: 'me voy a esperar cinco años', no, es un plan que tengo pronto".

Anteriormente Cynthia Rodríguez contó el motivo por el cual su novio Carlos Rivera y ella, no se muestran juntos en público: "no queremos que nadie opine si les gusta, si no les gusta, están de acuerdo no están de acuerdo, por eso no compartimos nada, si de pronto se inventa algo eso ya es otra, pero no tiene nada que ver con nosotros".