Cynthia Rodríguez pone en su lugar a Toñita, al acusarla de "frenar" su carrera musical

Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita o "La negra de oro", aseguró que la cantante y actriz Cynthia Rodríguez fue la causante de que su carrera artística fuera "frenada". Estas declaraciones las hizo en una de las recientes emisiones del show de YouTube "Chisme no like", conducido por Elisa Beristein y Javier Ceriani.

De acuerdo con la ex participante de la primera generación de La Academia, varios proyectos musicales como el lanzamiento de un álbum navideño, no pudieron realizarse por culpa de Cynthia Rodríguez. Según Toñita, la novia del cantante Carlos Rivera habría inventado ciertas cosas sobre ella para bloquear su carrera artística.

En el programa "Chisme no like" contó que en una reunión con varios ejecutivos de TV Azteca, le dijeron que una compañera suya les contó que la había amenazado tanto a ella como a su familia y que además, les iba a causar daño.

"Me dijeron que yo la había querido golpear y así me la dejaron caer: 'te vamos a quitar el disco de Pérez Botija, te vamos a quitar la promoción, te vamos a congelar seis meses, no vas a hacer el disco navideño y a partir de ahorita estás congelada", aseguró Toñita.

En su cuenta de Twitter Cynthia Rodríguez, a quien actualmente podemos ver como una de las conductoras del matutino "Venga la Alegría" de Televisión Azteca, escribió este mensaje ante las acusaciones de la ex académica:

Disciplina y mucho trabajo, así cada día de mi vida y mi carrera, aquí solo hay paz, respeto y buenos deseos para todos. Gracias por apoyarme siempre.

Ante sus palabras, así reaccionaron sus seguidores: "respondiendo como la gran dama que eres, hasta hoy eres una de las personas más talentosas entre todas las generaciones de La Academia y desde ahí mostraste tu arte, esfuerzo y dedicación. Muy desafortunados comentarios de gente que ni vale la pena mencionar", "usted es simplemente una dama y la buena vibra se transmite con esa mirada que te cargas, aquí los que están hambrientos son los de ese programa creando controversia con personas que son expertas (la Toña)".

Otro usuario de Twitter se refirió a Toñita como una persona "resentida tratando de dar excusas por lo que no lograron por falta de disciplina, talento y humildad".

En la entrevista con Elisa Beristein y Javier Ceriani, Toñita contó que tras la reunión que tuvo con los ejecutivos de TV Azteca, donde le dijeron que estaría "congelada" por supuestamente haber amenazado a Cynthia Rodríguez, se fue llorando "amargamente porque no podía entender cómo una persona podría hacer tanto daño a alguien, hasta la fecha la veo, la saludo normal, ella sabe lo que hizo, no es algo que pueda ocultar".

Cabe recordar que Cynthia Rodríguez originaria de Monclova, Coahuila, formó parte de la cuarta generación de La Academia. "No le hagas caso a una gente como la Toña que se ha buscado pleito con muchos del medio solo para figurar por qué tiene sencillo nuevo, no le des el espacio que ella si necesita por qué sin escándalo no figura", manifestó otro de los fans de Cynthia.