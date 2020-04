Cynthia Rodríguez pone en su lugar a sus haters y Carlos Rivera la felicita

Cynthia Rodríguez últimamente ha estado recibiendo toda clase de comentarios negativos en sus redes sociales; ante esto la hermosa novia del cantante Carlos Rivera publicó un claro mensaje dedicado a todos sus haters. "Un día aprendí que no le vamos a dar gusto a todo el mundo, que a la única persona que tienes que hacer feliz es a ti misma y tienes que cuidarte y amarte y hacer todo lo que te haga sonreír".

Amar sin límite, sin dudarlo un segundo, porque la vida pasa rápido y porque está en constante cambio y con muchas pruebas como la que estamos viviendo, pero todo esto nos hace más fuertes.

"He recibido comentarios negativos en estos días pero no los tomo personales, porque entiendo tu frustración y desesperación en estos momentos", resaltó la conductora de televisión Cynthia Rodríguez.

La ex participante de La Academia mencionó que no pretende caerle bien a todo el mundo "ni siquiera lo intentaría, lo que si te prometo es contagiarte y compartirte solo cosas que me hacen bien, que me hacen sonreír y siempre con la esperanza de que tengan el mismo impacto en ti".

Son días de estrés pero la violencia en casa o redes sociales no ayuda en nada, vamos a respirar, a ser pacientes y contagiar de amor, de esperanza y de paz.

"Porque esto también va a pasar, cuídate mucho y cuida con todas tus fuerzas y con todo lo que esté a tu alcance a la gente que te rodea. Te quiero, y te abrazo muy fuerte".

Ante su mensaje, Cynthia Rodríguez recibió una lindas palabras de su novio Carlos Rivera en su post en Instagram, "Tú eres puro amor ❤️".

