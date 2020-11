Cynthia Rodríguez provocativa con falda de leopardo y top de cuero

Cynthia Rodríguez de 36 años nos deja sin palabras una vez más, ya que la guapa mujer se puso un outfit de lujo con el que derritió las redes sociales, se trata de un top de cuero negro, con una falda animal print de leopardo, además usó unas botas altas en negro con las cuales se miraba de impacto.

El outfit de Cynthia Rodríguez, llegó a los 114 mil likes, además de varios comentarios donde le hicieron saber a la presentadora de Venga la Alegría que se miraba como una diosa, además el cuerpazo resaltó como siempre en la foto de Cynthia Rodríguez quien para muchos es un monumento de mujer, ya que su belleza es extraordinaria y muchas chicas desean tenerla.

"Hola cyn estan hermosas tus botas donde puedo conseguir la falda", "Qué Bonita te veías este día en el Programa Cyn @cynoficial Siempre con una Sonrisa!!! Abrazos!", "Así de bonita te veías en @vengalaalegriatva eres la más hermosa @cynoficial", "Hola mí hermosa guerita buenas noches bb estás lindisíma", "Tas bien hermosa bebé me canta cuando bailas en estos días voy ir al foro de Venga la Alegría", le escriben a Cynthia Rodríguez en Instagram.

Para quienes no lo saben Cynthia Rodríguez siempre ha sido considerada una mujer que viste muy bien, que no necesita de mucho para verse a la vanguardia, ya que la artista sabe muy bien combinar las cosas, además le gusta demasiado como se le ven, pues no por nada se la pasa tomando fotos para que sus fans la puedan admirar.

Aunque Cynthia Rodríguez se llena de piropos, lo que pocos saben es que la presentadora es una mujer ocupada pues es novia del cantante Carlos Rivera, quien siempre está al pendiente de ella en todo momento y es que aunque pocas veces se ven juntos, en redes sociales se reflejan el amor que se tienen.

Y aunque en un principio se dijo que Cynthia Rodríguez se casó con Carlos Rivera en una boda secreta, ella de inmediato desmintió la información dejando en claro que jamás hablará de su relación, pues está harta de ser cuestionada por la prensa sobre su romance, el cual siempre ha sido un misterio para sus fans quienes desearían saber más de el.

Cynthia Rodríguez con tremendo cuerpazo/Instagram

Pati, tú sabes que te enterarías, son mi familia también. Sabrían de esto. Yo soy una mujer feliz, que se siente completamente amada y respetada como nunca en mi vida. Yo sé que estoy con la persona perfecta y sobre todo, que estoy con el amor de mi vida”, dijo Cynthia Rodríguez en una entrevista para desmentir la supuesta boca con Carlos Rivera.

Otra de las cosas por las que Cynthia Rodríguez es demasiado querida por sus fans es que es una famosa que no es creída comparada con otras artistas y es que elle dice que se emocionar al conocer a otras celebridades y que sigue agradecida por formar parte del mundo del espectáculo, ya que desde pequeña deseaba ser parte de este.

Te lo juro que después ser compañera de muchos actores de novelas de conductores, para mi ha sido un sueño y sigue siendo un sueño y real no dejó de sorprenderme todos los días es como de 'estoy aquí', dijo muy emocionada Cinthya Rodríguez en una entrevista, donde para muchos fue demasiado honesta, incluso algunos internautas que no les agradaba del todo la presentadora, les cayó bien.

Cabe mencionar que Cynthia Rodríguez también es una mujer que no le gusta estár en conflicto con nadie, ya que ella nunca ha tomado las cosas de manera personal, pues prefiere que se le resbalen.