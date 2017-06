Cynthia Rodríguez reacciona a rumores que su novio es gay

Desde hace tiempo ha circulado un rumor que asegura que Carlos Rivera es gay y que utiliza a Cynthia Rodríguez, para despistar dichos rumores.

Aunque esto sólo es un chisme de redes sociales, la ex académica decidió de una vez por todas defender su amor y poner un alto, a todo lo que se dice de su novio.

Cynthia fue cuestionada sobre este rumor durante la presentación de la telenovela Las Malcriadas, producción de TV Azteca, donde participará al lado de Ernesto Laguardia.

“La verdad es que siento que en algún momento cuando me escribían cosas, sobre todo con las redes sociales, estás expuesta a que muchas personas que ni siquiera sabes su identidad digan lo que quieren decir, porque no sabes quiénes son y otros que sí sabes quiénes son de todas formas te atacan”.

“Yo nunca he dado declaración de ninguna de mis relaciones, se ha especulado, se ha dicho y no es porque me dé vergüenza, al contrario, siempre he estado muy orgullosa de las relaciones que he tenido. Y hoy más que nunca, hoy sé que estoy con el amor de mi vida, sé que estoy totalmente enamorada”.

No tengas miedo a llegar alto... Una publicación compartida de Carlos Rivera (@_carlosrivera) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 4:59 PDT

Con esto quiere terminar de una vez por todos los rumores que le inventan a ella y a su novio.