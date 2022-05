Cynthia Rodríguez se ausentó de Venga la Alegría para cumplir sus sueños de ser madre

Los rumores que había sacado el periodista mexicano Alex Kaffie quien aseguraba que Cynthia Rodríguez, de 38 años, se podría ir en cualquier momento de Venga Alegría, fueron ciertos, supuestamente para darse a la tarea de quedar embarazada de Carlos Rivera, pues su anhelo de convertirse en madre son cada vez más grande, es por eso que emprendió hace unos días un viaje a París.

Para quienes no lo saben el año pasado Cynthia Rodríguez dijo a Venga la Alegría que desea formar una familia con Carlos Rivera desde hace tiempo, pero al parecer las cosas no se han dado del todo bien para ambos famosos, es por eso que ahora planean un viaje muy parecido a una luna de miel para poder quedar embarazada.

Aunque la conductora de Venga la Alegría no ha dicho nada sobre una posible despedida del programa en definitivo, son muchos quienes no quieren verla alejada de la pantalla chica, pues les encanta la manera en que conduce a lado de sus compañeros, pero sobre todo la química que tiene con su gran amiga Kristal Silva, pues las dos se llevan de maravilla.

"Dichoso el Rey León,tan afortunado el Rey de la Selva", "No pues cuando me tocaría un saludito porque mis hijos dicen ni lo sueñes", "Que Hermosa Y Espectacular Mujer Besotes @cynoficial", "Gracias cyn por ser mi inspiración y un ejemplo para mí de superación y también de luchar por mis sueños y metas y no rendirme te quiero mucho", escriben las redes sociales sobre la famosa mujer.

Otra de las cosas por las que esta mujer es muy aclamada por su público es por la manera tan fashion de vestir, es decir, Cynthia Rodríguez siempre es la sensación de las redes al portar algún outfit, pues se le mira increíble, al igual que su maquillaje el cual se ve impecable en todo momento.

Además, esta mujer es sinónimo de trabajo entero, pues desde sus inicios en La Academia, ella trató de buscar oportunidades de todo tipo en el mundo del espectáculo y lo logró, es por eso que ahora la vemos como una de las presentadoras titulares del matutino de Azteca, donde es muy querida por los televidentes.