Cynthia Rodríguez se pone bikini y no se depila en toda la cuarentena

Cynthía Rodríguez volvió a resaltar la belleza que tiene gracias al bikini que se puso, ya que lo usó con mucha sensualidad algo que siempre la ha caracterizado en su carrera, pero ahora que está muy centrada en el ejercicio lo explota más, pero tuvo un pequeño inconveniente.

Resulta que Cynthia Rodríguez explicó en su publicación que en toda la cuarentena no se depiló como debe ser, por lo que muy orgullosa subió la foto sin importarle las críticas y es que la conductora de Venga la Alegría siempre ha estado muy orgullosa de su cuerpo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Siempre he creído que la HONESTIDAD es un valor esencial en la familia de TV Azteca, por esta razón me atrevo a compartir esta fotografía con ustedes... Les confieso que no me he depilado en toda esta cuarentena, por lo tanto ponerme este bikini es prueba de las mujeres seguras de si mismas, reales, valientes y aguerridas", escribió Cynthia Rodríguez en su Instagram.

Mientras tanto los fans de Cynthia Rodríguez lejos críticarla elogiaron el abdomen de acero que se carga, ya que luce genial, además su cintura fue de lo más comentado en la publicación que alcanzó más de 158 mil likes.

"Como quiera no se ve que no estés depilada jajajaja chinwetas socia", "Yo digo qué esto tiene que ver con Roger y el Chino JAJAJAJA", "Mamácita rica besitos princesa hermosa", le escribieron por la foto a la famosa.

Carlos Rivera se burla de ella

Por si fuera poco Carlos Rivera también comentó la foto de su novia, pero su reacción fueron algunos emoji de risa dejando en claro que el comentario que hizo Cynthia Rodríguez le causó gracia al artista, quien siempre trata de mantener en privado la relación con la bella mujer.

Cabe mencionar que Cynthia Rodríguez siempre llamó la atención en La Academia desde que fue alumna, pues su personalidad tan única dio de que hablar, por lo que hoy en día sigue conservando esa esencia.

Te puede interesar

Cynthia Rodríguez pone en su lugar a sus haters y Carlos Rivera la felicita

Curvy Zelma opaca a Cynthia Rodríguez y Annette Cuburu con su ropa