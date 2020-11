Cynthia Rodríguez se pone coqueto traje de baño amarillo

Cynthia Rodríguez de 36 años de edad posee una belleza que a más de uno cautiva, ya que siempre que se deja ver de lo más seductora en redes sociales nos impacta, ya sea por su ropa o por outfit la conductora sabe como dejarnos con la boca abierta en cualquier momento.

Hace unos días Cynthia Rodríguez se fue a la playa uy presumió su belleza por medio de un traje de baño en color amarillo con el cual desató la locura, ya que todo mundo sabe que la artista tiene un cuerpazo de ensueño, por lo que más de 200 mil likes le dieron a la guapa mujer.

"Mira nada más ese cuerpazo", "Muy bonita nuestra favorita", "Cynthia que perfecta eres ese carlitos un suertudo por tener a la mujer más hermosa del mundo", "Eres super guapa un saludos", "Sin duda alguna con ese bikini vainilla", "No puedo con tu belleza", le escriben a Cinthya Rodríguez en Instagram.

Para quienes no lo saben el cuerpo de Cynthia Rodríguez no es de a gratis, ya que la ex academica le ha invertido mucho tiempo a la buena alimentación y al gimnasio, por lo que más de una de sus fans le han preguntado en que consiste su rutina, ya que la artista se mira muy bien con cualquier cosa que se ponga.

No puedo entrenar sin nada en el estomago, por que me falta energía, me tomo una medida de proteína con una manzana verde, pero sí tiene que ser verde, me tomo este y me voy a entrenar una hora, ya que entrene agarre calorcito, ahora si desayuno regularmente en mi casa o aquí regularmente como huevo tres claras y una yema con verduras y son a la mexicana, dijo Cynthia Rodríguez en Venga la Alegría.

Cynthia Rodríguez con cuerpazo en traje de baño/Instagram

Aunque muchos de los fans de Cynthia Rodríguez le han dicho que cada vez luce mejor, le siguen insistiendo que por nada del mundo se haga algún tipo de tratamiento estético en su rostro, pues le dicen a Cynthia Rodríguez que su cara es muy bella, por lo que debe cuidarse, ya que muchos artistas han tomado la decisión de hacerse algunos arreglos para verse jóvenes y no quedan del todo bien.

Cynthia Rodríguez no solo es una mujer querida por el cuerpazo que se carga, también por ser una mujer muy divertida cada que la vemos en Venga la Alegría, pues ella siempre trata de divertirse en todos los segmentos del matutino, aunque muchas veces ha tenido problemas, ya que la presentadora casi siempre termina en el suelo.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para Cynthia Rodríguez, ya que con el solo hecho de ser la novia de Carlos Rivera, la famosa ha sido atacada por los haters y aunque muchas veces le han dicho cosas jugando, otras veces le han comentado cosas muy hirientes.

A pesar del hate que recibe la conductora, ella trata de enfocarse en su carrera, pues en más de una vez se ha metido en líos, en una ocasión Cynthia Rodríguez, tuvo que desmentir que se casaría con Carlos Rivera, ya que el rumor corrió muy fuerte por las redes sociales, por lo que tuvo que hablar del polémico tema en redes sociales.