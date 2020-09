Cynthia Rodríguez se viste de colegiala e imita a Britney Spears

Cynthia Rodríguez de 36 años, se ha convertido en fanática de caracterizarse de personajes de ficción o bien de otros famosos, es por eso que ahora la guapa conductora, eligió disfrazarse de la misma estrella internacional Britney Spears de 38, por lo que dejó al público de Venga la Alegría con la boca abierta.

De acuerdo con el programa Venga la Alegría, decidieron recordar el aniversario número 22 de la canción, Baby One More Time de Britney Spears, el cual fue un éxito a finales de los noventa, incluso hoy en día se sigue escuchando con fuerza, por lo que Cynthia Rodríguez le hizo un homenaje a su vestuario.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El vestuario de Cynthia Rodríguez fue idéntico al que usó Britney Spears vestida de colegiala, donde enamoró a millones, ya que era de las primeras veces que Britney Spears, sacaba su lado sensual en el ascenso a su carrera, por lo que Cynthia Rodríguez quiso hacer lo mismo que la aclamada princesa del pop.

Pero a Cynthia Rodríguez no le bastó con disfrazarse de Britney Spears, ya que se aprendió la coreografía de Baby One More Time, para bailar en el foro de Venga la Alegría, causando todo tipo de reacciones en redes sociales, pues se le miraba un cuerpazo.

"La conductora mas hermosa de Venga la Alegría", "Es más hermosa Cynthia que Britney Spears", "Cinthia bravo todo lo haces muy bien chulada dé mujer mejor que Britney Spears", "Muy simpática y guapa saludos", "@cynoficial es mas bonita la verdad", "Hoy se va a rayar Carlos Rivera jajaja", le escribieron a Cynthia Rodríguez en la foto.

Pero no todo fueron comentarios agradables para Cynthia Rodríguez, ya que los haters hicieron de las suyas y tacharon la manera en que se miraba Cynthia Rodríguez, como Britney Spears, quien para muchos se miraba demasiado grande para interpretar a Britney Spears, lo que generó un debate en redes.

"Nada que ver, no me agrada cómo se ve Cynthia", "Jajaja como que visten raro a la señora Cyntia", "Ya parece un personaje del chavo del 8, donde todos se bien viejos se visten de niños", "Se ve más o menos pero Britney es la mejor", "Nada que ver Britney es Britney con sus locuras y demás", le escribieron a Cynthia Rodríguez en Instagram.

Aunque Cynthia Rodríguez ha sido muy criticada en otras ocasiones, no se puede ocultar que la bella mujer se viste muy impactante, basta con verla con sus vestidos ajustados al cuerpo para demuestra lo sexy y elegante que es a la vez, pocas son las famosas con el buen gusto para vestir como Cynthia Rodríguez.

Otra de las razones por las que Cynthia Rodríguez pudiera convertirse en la envidia de varias mujeres, es que sea la novia de Carlos Rivera, uno de los cantantes más deseados de los mexicanos desde hace años, pero el corazón del artista ya está ocupado por Cynthia Rodríguez.

Cabe mencionar que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, mantiene un romance muy alejado del público desde hace años, ya que no les gusta que la prensa este encima de ellos, por lo que siempre se han cuidado de quienes estén a su alrededor.