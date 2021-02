Cynthia Rodríguez seduce con vestido floreado para la llegada de la primavera

Cynthia Rodríguez de 36 años de edad hizo exactamente lo que varios de sus fans deseaban desde hace tiempo, fue que se pusiera un vestido en color floreado demasiado llamativo con el cual paralizó a todo mundo, pues se le miraba muy bien a la conductora de Venga la Alegría, quien desde hace años, se adentró al mundo fitness donde le va muy bien.

Y es que Cynthia Rodríguez deseaba brillar aún más en la pantalla chica, es por eso que le dio de lleno al gym, pero eso no es todo, pues a la hora vestir, la novia de Carlos Rivera lo hace como nadie y el claro ejemplo es este vestido floreado, donde podemos ver la bien trabajada figura de la joven que se roba suspiros en todo momento con cualquier cosa que se ponga.

"Tú creciendo profesionalmente y otra haciendo chisme barato y llamando la atención, bien hermosa Cinthya", "Hermosa!!! ¡Increíble y maravillosa en todos los aspectos", "Esta guapa mujer es la Galilea de TV Azteca", "Hola que hermosa estás un abrazo grande y un beso cuídate mucho", "Cómo le hará está hermosa mujer para lidiar con la envidia! Sigue siendo bella y exitosa Cynthia todos los días te veo en Venga la Alegría", le escriben a Cynthia Rodríguez por la foto donde se ve muy guapa.

El maquillaje de Cynthia Rodríguez también llama demasiado la atención de sus fans, pues no necesita de mucho para verse linda y es que anteriormente hemos visto a la mujer sin maquillaje y más de uno se hipnotiza al ver como se ve su rostro al natural sin ninguna imperfección, pues se lo cuida demasiado, mucho antes de ser famosa.

Para quienes no lo saben Cynthia Rodríguez cuida demasiado su alimentación, pues ella sabe que para mantener ese abdomen plano que se carga tiene que comer bien, por lo que ella trata de incluir muchas carnes blancas en sus dietas come pescado y pollo, pues quiere seguirse viendo como verdadera Barbie, por si fuera poco los internautas le piden a la famosa que no se opere.

Aunque en estos momentos Cynthia Rodríguez se encuentre en la polémica sobre un supuesto abuso de poder en contra de Toñita, ex participante de La Academia, Cynthia Rodríguez como toda una dama ha decidido no caer en el juego, pues no quiere que su imagen en Venga la Alegría quede manchada, por si fuera poco se ha encargado de enfocarse más en su carrera que en los chismes.

Pero eso no es todo, muchos haters no solo han querido meter a la también cantante en chismes, pues han querido saber más sobre la relación que tiene con Carlos Rivera, la cual siempre han tratado de mantener con un perfil bajo, pero no ha sido del todo fácil, pues a los dos famosos les han puesto escándalos de todo tipo, pero han sabido salir de dichos apuros.

A pesar de todo Cynthia Rivera quiere seguir manteniendo su imagen de chica bien en el matutino, donde algunas veces se le sale de las manos la diversión y es que la guapa conductora se ha dado tremendos golpes en plena emisión, ya que casi siempre usa zapatillas, lo que le ha ocasionado accidentes en el resbaloso piso del foro de televisión.

Cynthia Rodríguez vuelve a cautivar con su tremenda belleza en redes/Instagram

Cynthia Rodríguez también es admirada por aventarse a todo lo que le proponen en el programa, desde correr hasta brincar, a la chica le fascina divertirse demasiado, aunque eso ha hecho que opaque a sus compañeras, pues ellas contrario a su colega no se animan hacer lo que ella hace.





