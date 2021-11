Cynthia Rodríguez y Kristal Silva protagonizan cómica pelea en TikTok

México.- Las conductoras Cynthia Rodríguez y Kristal Silva han demostrado ser de las mejores amigas que existen dentro del medio del espectáculo, pero recientemente sorprendieron con una cómica pelea en TikTok que hizo reír a sus seguidores a carcajadas.

Fue a través de la cuenta oficial de Cynthia en la plataforma del momento en donde se protagonizaron una pelea que hasta parece que terminaría en golpes, desatando todo tipo de reacciones y generando bastantes vistas, así como miles de me gustas.

"Te crees muy perra", le dice Silva a Rodríguez, quien contesta de inmediato "no, no me creo, soy muy perra", "un día de estos te voy a bajar esos 'humitos'", le replicó luego la otra conductora, sorprendiendo a todos.

Las conductoras de Venga la Alegría demostraron ser excelentes actrices, pues se trata de un video de doblaje en el que dieron lo mejor de sí tras tomar un fragmento de un video de Wendy Guevara y Paolita Suárez, las famosas Perdidas, que siempre protagonizan virales momentos en Internet.

"Soy muy perra y tú también Kristal Silva", escribió en la descripción Cynthia Rodríguez. El video de inmediato se viralizó y desató todo tipo de comentarios de parte de sus seguidores, que admiran la gran relación que mantienen desde hace algunos años.

Tanto Cynthia como Kristal se mantienen muy activas en sus diferentes redes sociales, pero es en TikTok donde hacen reír a carcajadas a sus seguidores con cómicos videos que protagonizan, motivo por el cual sus seguidores aumentan día con día.

Leer más: Madonna explota contra Instagram por censurarle fotos enseñando de más