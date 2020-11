Cynthia Rodríguez y el acuerdo mutuo que tiene con su novio Carlos Rivera

En una charla con la youtuber Fernanda Blaz, Cynthia Rodríguez contó cómo inició su noviazgo con Carlos Rivera. Ambos fueron participantes del reality musical La Academia de TV Azteca y lo que inició como una bonita amistad, se transformó poco a poco en una relación amorosa. La conductora del programa Venga la Alegría, le contó a la youtuber que su novio y ella tuvieron un mutuo acuerdo tras iniciar su romance.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez acordaron no compartir una fotografía juntos en sus respectivas redes sociales...¿por qué? La actriz quien protagonizó la telenovela "Educando a Nina", explicó: "por qué tampoco nos interesa la parte de: 'opinen, ¿qué les parece?".

Fernanda Blaz manifestó: "o sea, quieren tenerlo para ustedes, no como para que la gente esté: 'ay, ahora porque ya no (suben fotos)'", a lo que Cynthia Rodríguez agregó: "cuando es público, la gente: 'no te dio like, ¿por qué no han subido video? o algo'. Al final las redes sociales y hay que decirlo, no es todo lo que pasa en la vida personal de nosotros, hay miles de cosas, miles de detalles, miles de situaciones, miles de escenas, de momentos de mucho amor que obviamente no se pueden compartir y que también, cuando una pareja decide no hacerlo, se debe respetar".

La cantante originaria de Monclova, estado de Coahuila mencionó que esto les ha estado funcionando en su relación y así seguirán. Asimismo manifestó estar muy feliz al lado de Carlos Rivera:

Estoy muy feliz, nunca había estado con alguien con quien me sintiera tan amada, tan apoyada, tan respetada, que me diera mi lugar siempre, sobre todo que me apoyara en todo lo que yo quiera hacer.

Cynthia Rodríguez se desvivió en halagos para Carlos Rivera

Aunque nunca han compartido una fotografía juntos, en ocasiones se dedican amorosos mensajes en sus post o publican imágenes uno del otro en las stories en sus perfiles en Instagram. En un anterior cumpleaños la actriz compartió una foto del dueño de su corazón, acompañada de estas palabras: "amo verte tan feliz, pleno y con el éxito que mereces y por el que tanto has trabajado. Tienes el corazón más bonito y mereces estar así siempre, sonriendo y llenándonos de luz a todos los que estamos cerca de ti, gracias por tanto amor y por hacerme sonreír cada día. Diosito te bendice y te cuida siempre, eres tan hermoso y también eres perfecto para mí ❤️".

Por otra parte, la conductora de televisión estuvo en el show Pinky Promise de Karla Díaz (integrantes de JNS) que transmite por su canal de YouTube, donde resaltó con letras mayúsculas que el intérprete de canciones como "Me muero", es el hombre con el que pasará el resto de su vida.

Me doy mi tiempo para estar con mi novio, yo estoy con mi alma gemela totalmente, estoy con el amor de mi vida, yo estoy feliz y creo que los dos estamos súper felices. No hay un secreto (para tener una relación amorosa perfecta), simplemente es encontrar a la persona indicada para ti y cuando la encuentras sabes perfectamente que de esa persona no te quieres separar ningún día.

Foto: Instagram @cynoficial

Hay varias cosas que han hecho que la relación entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez sea muy sólida, como el compartir su amor por la familia. "Para mí es muy importante la familia y eso es algo que también le gustó mucho a mi novio, porque también él tiene mucho contacto con su familia, entonces son cosas que te unen como pareja y son cosas que te hacen pasar momentos que no han sido tan fáciles como esta pandemia, como esta cuarentena, pero cuando tienes cosas tan afines con la persona con la que estás y cuando haces lo que te gusta, creo que eso es lo mejor que te puede pasar en la vida".