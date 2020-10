Cynthia Rodríguez y la divertida caída que tuvo en el programa Venga la Alegría

En un programa en vivo pueden pasar muchas cosas, como algunos incidentes protagonizados por sus conductores y esto lo sabe muy bien la hermosa Cynthia Rodríguez, una de las presentadoras del programa Venga la Alegría de TV Azteca. En una de las recientes emisiones de este matutino la escultural novia del cantante Carlos Rivera tuvo una fuerte y divertida caída. ¿Qué fue lo que pasó?

Durante la sección de Los Destrampados en Venga la Alegría, este par de conocidos payasos llevaron al foro a un hombre con mucha fuerza para realizar una divertida dinámica con los conductores del programa. Esta persona musculosa demostró la fuerza que tiene al enfrentarse al elenco del matutino en el juego de jalar la cuerda. Cynthia Rodríguez hizo equipo con Sergio Sepúlveda, pero algo salió mal.

Al momento que el musculoso jaló la cuerda hacia él, las zapatillas que traía puestas Cynthia Rodríguez la traicionaron, por lo que resbaló y cayó. Posteriormente sus compañeros de Venga la Alegría la ayudaron a levantarse. La novia de Carlos Rivera se tomó con el mejor de los humores otra de sus caídas.

"Cynthia la mejor hasta para caer, pero es aguantadora por el ejercicio que hace, tiene sus huesitos fuertes y con esos taconsotes como no", "el chiste en divertirse", "cae con estilo", "ya hacía falta una caída de Cynthia Rodríguez", "parece Bambi recién parido", "eres una princesa Cynthia", "deberían de usar tenis para hacer esos juegos, Venga la Alegría deben de cuidar a cada uno de los conductores y más a ellas que usan tacones, es muy arriesgado, un mal golpe, mejor precaución", "la amo, comienzo a sospechar que en su contrato viene una cierta cantidad de caídas anuales, a revisar eso", son algunos de los comentarios con respecto a la divertida caída de la hermosa Cynthia Rodríguez.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la novia de Carlos Rivera protagoniza una fuerte caída en vivo. Hace unos meses también en Venga la Alegría tropezó mientras modelaba un vestido inspirado en La Bella (princesa de Disney). "Nuestra querida Cynhtia volvió a azotar en plena pasarela de disfraces, no se preocupen, sólo fue el susto", se mencionó en aquella ocasión en las redes sociales del matutino de Televisión Azteca.

Cynthia Rodríguez agradecida con TV Azteca

Por otra parte, hace unas semanas Cynthia Rodríguez compartió un post muy especial en su feed de Instagram, con motivo del aniversario número 27 de TV Azteca. En su publicación hizo un repaso de varios de sus proyectos en dicha televisora como La Academia, series, telenovelas y programas de televisión. "Hoy cumplimos 27 años en TV Azteca y lo celebro recordando que llegué hace 15 años con muchos sueños por cumplir, como la segunda fotografía en la final de mi academia, sin imaginar que terminaría conduciendo el programa que cambió mi vida 15 años después junto a mi querido Adal Ramones".

"Mi primera novela fué 'Se busca un hombre', siempre con el deseo de protagonizar una, me cumplieron ese deseo doblemente al interpretar dos personajes al mismo tiempo, eso fué una locura y el proyecto más divertido de los que he hecho hasta ahora en ficción 'Educando a Nina'. Me llamaron para conducir un programa desde los Juegos Olímpicos 'Luna Beijing' hace 12 años, hacer reportajes y calificar mi material me hizo crecer mucho, después vino 'Festival Azteca Music', 'Quiero ser grupero', 'Viva el show' y ahora soy parte de la familia del programa más importante de mis mañanas, 'Venga la Alegría'", manifestó Cynhtia Rodríguez.

Tras seguir mencionando otros de los proyectos que llevó a cabo, la bella Cynthia Rodríguez señaló: "esto es un poco de mi historia, llena de sueños cumplidos y lo que falta porque siempre he creído que lo mejor está por venir ❤️ Gracias Ricardo Salinas y Benjamín Salinas por estos 15 años y felicidades por hacer historia cada día con TV Azteca. Gracias por seguir apostando por mí y por dejarme ser siempre y sobre todo gracias a ti por vernos cada día, prometemos poner el corazón en todo lo que hagamos. Unidos lo hacemos posible ❤️".