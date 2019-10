Cynthia Urías habla sobre su fuerte caída en Cuéntamelo ya

Cynthia Urías tuvo un fuerte accidente durante las grabaciones del programa "Cuéntamelo ya!", la conductora de televisión originaria de Los Mochis, Sinaloa perdió el equilibrio en unos escalones en el foro, mientras sus compañeras hablaban antes las cámaras. Al pegar de manera fuerte en el piso se desmayó.

Ante lo ocurrido de manera inmediata el staff corrió a auxiliar a la presentadora, al igual que sus compañeras. "Los accidentes pasan y desafortunadamente Cynthia Urías fue testigo de ello, durante una grabación la conductora cayó por las escaleras del foro", se informó en las redes sociales del programa "Cuéntamelo ya!" que se transmite por Las Estrellas.

Cynthia Urías habló al respecto; en una de las stories de su perfil de Instagram comentó: "gracias a los que se preocuparon por la caída, fue el miércoles pasado y sin novedad, gracias a Dios no me pasó absolutamente nada".

Me desmayé del susto no más, siempre me pasa, soy como el chavo del 8, me da la chiripiorca, besos a todos.