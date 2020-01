Cynthia Urías impresiona como era a sus 21 años de edad

La sinaloense Cynthia Urías, quien participa en programas de televisión de Televisa como Cuéntamelo ya!, muestra en Instagram una imagen suya en la que se ve como era cuando tenía apenas 21 años de edad.

Cynthia Urías se ha consolidado como una de las mejores conductoras de televisión mexicanas gracias a su talento, chispa y buen carácter.

Cynthia, quien es originaria de Los Mochis, Sinaloa, coloca en Instagram un video en el que se ve cuando hizo su primer casting en Televisa, en 1999, cuando tenía 21 años y seguramente muchos sueños por cumplir.

La bella comunicadora recuerda de qué manera comenzó su carrera en Televisa y se muestra emocionada al evocar a su pasado cuando era una chava llena de ilusiones.

Era una chava orgullosa de su lugar de origen. No me sabía maquillar, ni peinar, pero aunque estaba nerviosa y no entendía las instrucciones, me sentía orgullosa de haber llegado hasta al casting nacional”, escribe Cynthia en su mensaje.