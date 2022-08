Cytnthia Klitbo ratifica denuncia contra Juan Vidal por violencia psicológica

México. Cynthia Klitbo comparte a medios de comunicación en CDMX que acudió a ratificar la denuncia que puso en contra de su expareja, el actor Juan Vidal, a quien acusa de violencia psicológica.

La actriz mexicana Cynthia Klitbo sigue adelante con el proceso legal, pese a que Vidal ya le pagó la cantidad de dinero que meses atrás le habría prestado.

En varios portales de noticias se comparte que Cynthia charló con la prensa y señaló que "no dará marcha atrás": “Ratifiqué mi denuncia, yo no tengo ningún tipo de información porque mis abogados me pidieron que por favor no hablara del tema”.

Cynthia también deja en claro que Vidal tiene prohibido hablar públicamente de ella porque existe una orden de restricción y debe respetarla, de lo contrario se meterá en problemas.

Cuando periodistas le mencionan el nombre de Niurka Marcos, simplemente contesta: “Híjole, no sé ni quién es esa señora, no sé quién es esa señora ¿tú crees?, no sé de quién me hablas”.

Cynthia Klitbo, de 55 años de edad, menciona que por ahora desea estar soltera y no se niega la oportunidad de volver a estar en pareja, tras haber estado en una relación con Juan Vidal.

Respecto a rumores de que practica la santería, Klitbo dice: “Yo soy católica, apostólica, duermo con San Miguel Arcángel, o sea, de veras me hace mucha gracia.”

