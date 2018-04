La triste carta de Tereza, la "secreta novia" de DJ Avicii

Antes de la muerte del aclamado DJ Sueco Avicii, el nombre de Tereza Kačerová, estaba fuera de los reflectores.

Pocos sabían quien era Tereza Kačerová en la vida de Avicii, quien falleció hace unos días, dejando un profundo dolor en el mundo de la música electrónica.

Tereza Kačerová estaba enamorada, sin embargo, pocos sabían quien era el dueño de su corazón, nada más y nada menos que Tim Bergling, nombre real de DJ Avicii.

Foto: AP

Fue a través de sus redes sociales, donde la chica dio a conocer el amor que vivía al lado del músico.

Una semana después del fallecimiento de Tim, Tereza Kačerová contó al mundo que ella y el DJ proyectaban una vida juntos. En una carta que publicó en su cuenta de Instagram, habló de los tiempos que vivían juntos, cómo Avicii hacía de padrastro de su pequeño hijo Luka y de los planes de tener su propia descendencia.

Foto: AFP

La carta de Tereza comienza así:

Querido Tim, he pasado los últimos días esperando despertar, esperando a que alguien me diga que esto es una broma enferma, un terrible error. Creo que finalmente me estoy dando cuenta de que nunca más volveré a verte.

Studiomode Una publicación compartida de Avicii (@avicii) el 15 Feb, 2018 a las 9:50 PST

Avicii dejó gran tristeza con su muerte

La estremecedora carta de la modelo sueca continua: "los primeros días acosé a tus amigos. ¿Estaban seguros de que era real? Demandaba pruebas. ¿Dónde estás ahora? Cada vez que leía 'QEPD' seguido de 'Avicii' en cualquier lado, me conmovía una y otra vez. Cuando vi que habían cambiado tu biografía en Wikipedia de 'es' a 'era', sollocé".

"Me quedaba mirando a la nada por unos minutos, tratando de descifrar por qué decía que tú habías muerto el 20 de abril de 2018. No tenía ningún sentido. Eres tan joven y maravilloso y te amo tanto para que eso estuviera escrito junto a tu nombre. Así que me quedaba mirando hacia otro lado y cuando volvía a mirar, todavía estaba allí, extraño y confuso", manifestó en su escrito.

❤️ Part 1/2 Una publicación compartida de Tereza Kačerová (@terezakacerova) el 26 Abr, 2018 a las 7:35 PDT

La relación que Avicii mantenía con la joven mujer era mágica. Pero sobre todo lo era el vínculo que unía al artista con el niño. Y eso desgarra el corazón de Tereza Kačerová.

Solía decirte que Luka nunca recordaría una vida sin ti. Ahora espero que recuerde su vida contigo. Estaré allí para recordárselo. Se lo mostraré.

Una publicación compartida de Tereza Kačerová (@terezakacerova) el 9 Mar, 2018 a las 5:08 PST

"Cada vez que pienso en algo que no hemos terminado, siento dolor físico en mi corazón. Nunca terminamos la saga de Harry Potter, nos quedaba la última. Nunca terminé de convencerte de que el nombre de nuestra hija debería ser Serafina. Nunca terminaste el tatuaje de tu brazo, en el que el la parte interna tendría un rostro que casualmente se parecía a la mía".

Junto a la carta, Tereza Kačerová también publicó un video en el que puede vérselos juntos en todo tipo de acciones. Incluso presenta a Luka, quien era una de las debilidades de Aviciiy a quien cuidaba como si fuera su propio hijo. Es que así lo consideraba. Y el pequeño lo quería como a un padre.