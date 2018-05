Tereza se defiende de quienes la acusan de la muerte de Avicii

“Tim decidió suicidarse porque estaba harto de ti”. Esta es solo una de las frases que ha tenido que aguantar Tereza Kačerová, quien fuera novia del fallecido DJ Avicii, a través de las redes sociales de aquellos que la culpan de la muerte del astro de la música electrónica.

“Muchos buitres salieron de las sombras. Me han acusado de utilizar a Tim para obtener fama y dinero”, ha explicado Tereza Kačerová a sus más de 167 mil seguidores a través de una carta que ha publicado en su cuenta de Instagram, a unas semanas de la triste muerte de DJ Avicii.

Para ganar dinero tendría que vender esto. Teniendo en cuenta que no estoy promocionando ningún producto con esta carta en Instagram y que no he concedido ni una entrevista ni declaración. No hay mucho más que añadir.