Ex novia de Avicii: despiértenme cuando todo haya terminado

No solo los fans lloran la muerte del DJ de origen sueco Avicii, quien perdió la vida a los 28 años de edad.

Una joven de nombre Emily Goldberg, una ex novia del fallecido Avicii, compartió en Instagram un mensaje que ha hecho llorar a más de uno.

Emily Goldberg dio a conocer una de las canciones que Avicii le escribió:

‘Come on babe, don’t give up on us. Choose me, and I’ll show you love.’ Esa es la letra de una de las canciones que Tim escribió para mí. Ojala hubiese podido estar a la altura de ellas.