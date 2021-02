DJ Cornetto une su ADN colombiano con la guaracha

Recuerden muy bien este nombre, DJ Cornetto. Y también recuerden muy bien la meta que tiene el productor musical, llevar la guaracha a nivel mundial. El artista originario de Medellín, Colombia ha sido nombrado como "Embajador global de la guaracha", sin embargo, con toda humildad no se considera como tal.

"Yo la verdad muy agradecido con ese título que me están dando, realmente no me considero un embajador, pero me alegra que la gente esté reconociendo mi música, lo aprecio muchísimo", manifestó Cornetto en una charla con Debate.

Asimismo señaló que dará todo de sí mismo para ser ese embajador que lleve la música de la guaracha por todo el mundo. "Mi meta es llevar este sonido a nivel mundial, que se represente el sonido de la electrónica, que es la guaracha latina y por qué no, tocar en los grandes festivales". El músico colombiano sueña con tocar su música en Tomorrowland, en EDC México y otros festivales de música de gran prestigio, "ojalá pueda compartir con mis hermanos mexicanos pronto".

El productor y DJ Cornetto nos presenta su una propuesta de guaracha, un género que muy reconocido en su natal Colombia pero que inició en Europa con el Tribal house y en México hace unos tres años lo fusionaron con el circuit house, "quiero que la gente conozca mi música en todo el mundo, le estoy dando un toque con las cornetas, por eso el nombre de Cornetto, utilizo mucho ese instrumento que es la trompeta o la corneta en los dross de mis canciones".

¿Por qué le apasiona tanto la guaracha? Cornetto comentó durante la charla que es un ritmo muy latino, señalando que la cumbia siempre ha estado presente en Latinoamérica, desde México hasta La Patagonia, "es un elemento rítmico en el ADN latinoamericano".

En la guaracha encuentro el sonido que quiero dar también fusionado con mi ADN colombiano, con un poquito de cumbia que es esa guaracha, a mi me encanta ser DJ y Productor de música electrónica, entonces en la guaracha encuentro todos esos elementos para dar lo mejor de mí.

El proyecto musical de Cornetto fue lanzado hace más de un mes. Como una muestra de todo el potencial que tiene para cumplir las metas que se ha fijado, en diciembre pasado lanzó dos álbumes: "Cornettazos Vol. 1" y "14 Cornettazos bailables".

DJ Cornetto tiene más de 53 mil oyentes mensuales en Spotify. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

"Cornettazos Vol. 1" contiene 10 remixes de clásicos como Mi Bombón de Cabas, Ay Vamos de J Balvin, Aventurero de Yeison Jiménez, Traicionera de Sebastián Yatra, La Mayonesa, entre otros. Mientras que "14 Cornettazos bailables" incluye las canciones más sonadas y bailadas en la época decembrina en Colombia como Boquita de Caramelo, Las Caleñas, La Víspera, El Pirulino, entre otros.

"La producción de Cornetto lo empezamos a trabajar en cuarentena, bueno, todos los músicos siempre estamos como en cuarentena en el estudio, pero aprovechamos todo ese tiempo para que con Universal Music hiciéramos todo el tema de campo con los artistas que están involucrados en mis disco, agradecidos con ellos que son J Balvin, Sebastián Yatra, muchos artistas que son de la casa Universal Music".

La música de Cornetto es un color rosa magenta

Con respecto a "14 Cornettazos bailables", contó que cada año en Colombia sacan un álbum que se llama los "14 cañonazos", "quisimos hacerlos los '14 Cornettazos' en alusión a mi nombre e incluir éxitos parranderos que la gente baila cada fin de año, la verdad funcionó muy bien, en este mes de diciembre que pasó, fue todo un éxito, se unieron muchas radios para apoyarlo, muchos DJs, la acogida del público fue increíble con ese disco, es la primera vez que se hace un compilado de ese tipo de canciones en Universal Music fusionados en guaracha".

Para esta producción discográfica "me tocó preguntarle a mis tías, a mi familia, a mi mamá, todos ellos, para que me dieran ideas de que canciones podíamos hacer y creo que escogimos las mejores para finalizar el año, fue todo un éxito, ahora estoy planeando mi nuevo disco y ya concentrado en sacarlo en este primer trimestre del 2021".

Ahora el reto para DJ Cornetto es dar a conocer al público canciones originales en lo que será su nuevo álbum. "Ya hicimos el experimento con unir fuerzas y fusionar la guaracha con otros géneros, el parrandeo con los 'Cornettazos', los bailables, el de los juntes urbanos con los remixes de estos artistas y ahora, viene el reto de sacar canciones originales, ya tenemos varios juntes aprobados, tenemos a Magic Juan Proyecto Uno, Toy Selectah de México, hay varias personas que se están sumando a mi disco y estoy muy contento de tenerlos y ya dar como mi color en la guaracha, que es un color muy fresa, muy rosa magenta".

Cornetto describe su música como un color magenta que representa unidad, alegría y amor, siendo estas las características que tiene su música. Con respecto al concepto de usar una máscara, "es porque yo siempre he querido que la gente se enfoque más en mi música".

Yo realmente no estoy buscando reconocimiento para mí, estoy buscando reconocimiento para mi música y para mi equipo de trabajo que me ha apoyado desde el día número uno.

Por otra parte, durante la pandemia del Covid-19 el mundo del entretenimiento se ha visto muy afectado. Ante estos tiempos que se viven, el DJ espera con muchas ansias que se reactiven todos los show.

"Quiero pedirle a los artistas que nos unamos más para decirle a los gobiernos como tal, que nos den más espacios seguros para poder incentivar el entretenimiento, porque realmente esto ha afectado muchísimo a la industria y somos nosotros los que estamos llevando alegría a tanta gente, por ahora virtual, con la esperanza de volver a los escenarios".