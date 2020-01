DJ Khaled, Cardi B y Lady Gaga en la semana del Super Bowl

Miami.- DJ Khaled celebrará su primer triunfo en los Grammy en la ciudad donde el ex presentador de radio construyó su carrera: Miami.

El popular músico se presentará en múltiples eventos previos al Super Bowl esta semana, la cual estará llena de celebridades del más alto nivel incluyendo a Diddy, Shaquille O'Neal, Lady Gaga, Lizzo, Post Malone, Kevin Hart, Vin Diesel, Cardi B, Guns N' Roses y Maroon 5.

¡Oh sí! Definitivamente estaremos celebrando esta semana. Recuerdo que el Super Bowl vino aquí hace 10 años y fue una ocasión especial. Queremos que sea especial también", dijo Khaled en una entrevista con The Associated Press. "Me emociona que sea en Miami".