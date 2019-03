DJ Khaled será el anfitrión de los Kids Choice Awards 2019

El famoso productor y DJ estadounidense, DJ Khaled, anunció recientemente que será el anfitrión de los premios Nickelodeon Kids Choice Awards 2019, que se celebrarán en el Galen Center de Los Ángeles y se transmitirán el próximo 23 de marzo a las 18:00 horas a través de Nickelodeon.

A través de un video, DJ Khaled anunció que será el anfitrión para la gran fiesta de Nickelodeon este año.

"Estoy emocionado de anunciar que estaré seré el anfitrión de los Nickelodeon Kid's Choice Awards este año!", escribió el artista en la publicación de su cuenta de Facebook.

El anfitrión también también se encuentra nominado, en tres categorías: Artista Masculino Favorito, Colaboración Favorita y Jurado de TV Favorito.

En 2018, fue nominado en las categorías Artista Masculino Favorito y Canción Favorita

Además, se ha dado a conocer la lista de nominados para esta edición. Destaca la película Avengers: Infinity War con 10 nominaciones, seguido de Black Panther, con cinco nominaciones; así como Cardi B y Hotel Transilvania 3: Summer Vacation, con cuatro nominaciones, respectivamente.

En la lista también se encuentran artistas como Emilia Clarke, Noah Centineo, Jason Momoa, Bebe Rexha, James Corden y Tyra Banks.

Por si fuera poco, se añadirán cinco nuevas cateogorías en los Kids Choice Awards de este año: Presentador de Televisión Favorito, Jurados de TV Favoritos, Superhéroe Favorito, Gamer Favorito, y How Do You Want to Help? (¿Cómo quieres ayudar?), una categoría donde los niños decidirán cómo quieren ayudar al planeta.

Las votaciones ya se encuentran abiertas. Todos los fans podrán emitir su voto en la página oficial de los Kid's Choice Awards, www.kca.mundonick.com, y en la aplicación oficial Nick Play, donde así como a través de Twitter y, por primera vez, en post de Instagram.