Dacia Arcaraz orgullosa vende cupcakes para pagar el tratamiento de su hijo con autismo

Dacia Arcaraz de 55 años de edad, es ejemplo de una madre luchadora que no se detiene ante nada ni nadie, prueba de ello es que decidió alejarse por un rato del mundo de las telenovelas para emprender un negocio de cupcakes para apoyar con el tratamiento de su hijo quien padece autismo.

Y es que desde hace tiempo se interesó mucho por el mundo de la repostería y las manualidades, por lo que emprendió un negocio en Los Ángeles junto a su esposo Gonzalo, dejando en claro que la familia es lo primero, pues también reconoció que en ocasiones no hay trabajo como actriz mexicana.

"Fíjate que haya en México, tú sabes que uno como actor tiene de repente ciclos de trabajo, no, siempre me ha gustado manualidades y esas cosas y de repente en una expo descubrí este rollo de los cupcakes, entonces me metí a cursos de repostería de diseños de cupcakes y mis cupcakes son obviamente hechos en casa", dijo Dacia Arcaraz muy orgullosa.

Por si fuera poco, la actriz mexicana señaló que sus productos son del día, por lo que todo se le acaba, causando una felicidad total en ella, pues está agradecida, pero eso no es todo, pues las ganas de trabajar le sobran a esta orgullosa madre quien cuida que su hijo no coma azúcar, ya que al parecer está prohibido, por lo que hace todo de manera muy discreta.

A pesar de haberse alejado del mundo de la farándula, sus fans la recuerdan con mucho amor en las telenovelas, algunas de ellas han sido Mi Pecado, Mañana es Para Siempre y Amarte es Mi Pecado, producciones donde ha demostrado porque es la hija de la legendaria actriz Dacia González quien es una leyenda en la pantalla chica por su carrera artística.

"Abejita hermosa tanto tiempo les mando un fuerte abrazo", "A válido la pena , querida Dacia luchar al lado de tu hijo,,,,,. fue buena tu decisión dedicarte a tu hijo, hoy ves tus logros ,,y tú hijo hasta inglés habla que bien felicidades y besos para los dos", escriben las redes por la entrega de esta famosa.