Daddy Yankee dice adiós a España con ritmo latino en su 'última vuelta'

Madrid. El que para muchos es el Rey del Reguetón, Daddy Yankee, se ha despedido este sábado del público español a ritmo caribeño entre suspiros, rap y reguetón en el único concierto en España que el puertorriqueño ha incluido en su gira 'La última vuelta' y que, sin duda, quedará para siempre en la memoria de sus fieles seguidores.

El puertorriqueño entraba en el recinto del festival 'Puro Latino' de Torremolinos con dos horas de retraso sobre la hora prevista sin dar ninguna explicación y al verlo sus fans, hasta ese momento algo molestos por los cambios de horario, parece que se olvidaron del enfado y le dieron una clamorosa bienvenida.

Daddy Yankee llegaba en un monovolumen negro y escoltado por un nutrido sequito de seguridad, se bajaba del vehículo en la misma rampa de acceso a la parte de atrás del escenario por el que un rato antes había pasado la compositora y cantante de reguetón y pop urbano Natti Natasha.

Fue con ella con la que cambió el orden del cartel y la que adelantó su actuación para cubrir el retraso del artista; no puso muchas pegas el auditorio, que llevaba ya horas cantando, bailando y bebiendo, cuando la dominicana tomó posesión de las tablas y canto 'Sin Pijama', el popular tema que interpreta junto a la estadounidense Becky G., y 'No me acuerdo'.

Arropado por una decena de bailarines y envuelto en humo y estridentes luces de colores, Daddy Yankee salió al escenario vestido con un conjunto dos piezas de pantalón y chaqueta (tipo chandal de diseño) en color naranja con estampado de leopardo en negro y turquesa.

Unas gafas de sol oscuras con montura transparente, zapatillas de deporte y camiseta blanca completaban su llamativa indumentaria y el Rey del Reguetón, micrófono en mano (también de color naranja a juego con el resto de su equipación) en pocos minutos se hizo con el personal.

No faltaron en este último encuentro en el marco del Puro Latino (que ha reunido a más de 30.000 personas y como no podía ser de otra manera) muchas de las piezas que han hecho de Ramón Luis Ayala, Daddy Yankee, entre ellas, 'Lo que pasó, pasó' o 'Gasolina' y al cantarlas volvió loco al público.

“Te amo” rezaba en más de uno de los carteles que sus seguidoras mostraban orgullosas en primera fila, unos con letra firme sobre banderas de Puerto Rico, Ecuador o Venezuela; otros, a bolígrafo sobre un modesto folio o un trozo de cartón.

El cantante y compositor puertorriqueño ha decidido colgar el micrófono de manera oficial y decir adiós a los escenarios a los 45 años para el disgusto de sus seguidores y así lo anunciaba el pasado 20 de diciembre.

El concierto de este sábado en Torremolinos ha generado gran expectación, sobre todo tras la cancelación por parte de la Comunidad de Madrid del Madrid Puro Reggaeton Festival, donde también tenía previsto actuar este fin de semana, ya que hacía de este la única oportunidad para sus seguidores de verlo en directo en España en su gira de despedida.

Considerado uno de los artistas latinos más influyentes, cuenta con una intensa carrera musical en la que no sólo ha cosechado una gran fortuna, sino toda una serie de reconocimientos entre los que destacan 78 Premios Billboard de la Música Latina, 32 Premios Grammy (28 Latinos), 25 premios Latin American Music Awards, 15 premios Billboard Music Awards y 9 premios American Music Awards.

En el festival de Torremolinos, una auténtica fiesta de exaltación de los ritmos latinos, el Rey del Reguetón ha compartido cartel con populares figuras de la música latina como MS Nina, Brytiago, Nio García, Bad Gyal o Eladio Carrión, entre otros.

Tras este adiós en España, Daddy Yankee continuará con su 'Última vuelta' por el continente americano, donde se despedirá definitivamente de los escenarios aunque no de la música.