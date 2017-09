Daddy Yankee hace un llamado de emergencia por los damnificados

A raíz de los estragos que ha dejado el huracán María en Puerto Rico y los graves daños del fuerte sismo en México, que ocurrió el pasado martes 19 de septiembre, el cantante Daddy Yankee ah hecho un llamado de emergencia en sus redes sociales.

Hace unos minutos el artista publicó en su cuenta de Facebook, un video donde muestra su tristeza por estos fenómenos naturales e invita a todos sus fans a que cuando asistan a algunos de sus conciertos, lleven artículos y despensas para donar.

"Un saludo a todos mis hermanos. Esto es un llamado de emergencia para toda la comunidad. Estaré utilizando inmediatamente la plataforma de mis conciertos, comenzando esta noche en el Ford Amphitheatre at Coney Island para recolectar artículos de primera necesidad..", dice la publicación.

"Y a mi gente de Puerto Rico, no estuve en el huracán pero eso no significa que no esté haciendo mi parte",asegura el famoso artista, quien está nominado como Artista del Año en los Latin American Music Awards, que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre en Los Ángeles.

Daddy Yankee reza en Twitter

En su cuenta oficial de Twitter, también hace llamados de emergencia para alertar a todos sus hermanos que viven en zonas de riesgo. Sus mensajes de aliento ya cuentan con más de 3 mil retweets.

La madre naturaleza está azotando con potencia a sus hijos. Mi corazón y mis oraciones con mi tierra #PuertoRico y mis hermanos en #Mexico — Daddy Yankee (@daddy_yankee) 19 de septiembre de 2017

contigo en mi ❤️. A mis hermanos que viven en zonas de riesgo aseguren sus vidas y las de sus familias,. . #Amen pic.twitter.com/HyeI9XnAkR — Daddy Yankee (@daddy_yankee) 19 de septiembre de 2017

Así mismo, agradece a todos los voluntarios que apoyan con el envío y la entrega de la ayuda en especie.

Daddy Yankee es uno de los artistas urbanos más aclamados por el público a nivel mundial. Con la descarga de su más reciente sencillo "Yo contra ti" en iTunes, estarás aportando a lucha contra el cáncer.

