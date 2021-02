Daft Punk se despide de la música: anuncia su separación después de 28 años

París.- Daft Punk, el famoso dúo musical formado por los franceses Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, anunció su separación después de 28 años de carrera.

La triste noticia fue dada a conocer este lunes 22 de febrero. Sin dar ningún tipo explicación, Daft Punk compartió en su cuenta oficial de YouTube un video titulado "Epilogue", mediante el cual se anuncia el fin del grupo de música electrónica.

En el video, que corresponde a escenas de su película "Electroma", se aprecian los dos músicos con sus inconfundibles cascos de robot frente a frente hasta que uno de ellos explota. Acto seguido, aparece una escena con sus manos formando un triángulo y la leyenda "1993-2021".

Además, la propia representante del grupo francés, Kathryn Frazier, se hizo cargo de confirmar la noticia al festival de música electrónica parisino Pitchfork, disipando así toda duda, aunque tampoco aventuró detalles.

A lo largo de 28 años de carrera, Daft Punk alcanzó fama mundial gracias a icónicas canciones como "One More Time", "Harder, Better, Faster, Stronger", "Lose Yourself to Dance" y "Get Lucky", por mencionar algunas.

El dúo musical fue fundado en París el año de 1993 por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, quienes se conocieron en el colegio en 1987 y antes de esa banda tuvieron otra de rock llamada Darling.

Además de su indiscutible talento musical, se caracterizaban por ocultar sus rostros bajo futuristas cascos de robots en sus apariciones públicas.

Este es el video de "Epilogue", con el que Daft Punk reveló al mundo el fin del grupo musical:

