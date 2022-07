Daisy Anahy al igual que Eduin Caz quiere tener un cuerpo de diez y lo da todo entrenando

Daisy Anahy de 28 años de edad, al igual que su esposo Eduin Caz trata de ser la mejor versión de si misma prueba de ello fue la foto que compartió en redes sociales donde se le ve con su grupo de amigas para ponerse lo más fitness posible, pues al igual que él, se quiere poner espectacular.

Y es como muchos ya lo saben, Eduin Caz desde hace tiempo decidió meterse al gym, además de alimentarse mucho mejor para lograr un cuerpo de diez, algo que ha venido logrando poco a poco, pues se han notado los cambios en sus recientes publicaciones, además sus fans se lo han dicho.

Es por eso que ahora la influencer mexicana desea los mismos resultados que su pareja, por lo que pronto podríamos ver a una Daisy Anahy mucho más fitness con una figura de diez, además no es novedad que la chica cumpla lo que se proponga, ya que es una mujer apasionada entregada a todo, además de tener el apoyo de sus fans.

"Hola hermosa Anahy que bonita eres sin maquillaje y esa sencillez tan bella de corazón que reflejas en tu mirada tan tierna que tienes, muchas gracias por enseñarnos a cómo maquillarnos", "Pero que linda, eres muy bella y los megafelicito por el matrimonio que tienen te quedo súper bello el maquillaje", "Holaa chula no creo que me recuerdes pero me da mucho volverte a mirar por estos medios soy cuñada de Sharon la que vivía por los departamentos donde vivía Lupita bendiciones chula", escriben las redes.

Daisy Anahy dándolo todo entrenando/Instagram

Hay que recordar que hace unos días se había dicho que la influencer había terminado con Eduin Caz y que incluso ambos se estaban dando un tiempo, pues las cosas no andaban bien en casa, pero fue el mismo vocalista de Grupo Firme quien lanzó una historia a su cuenta de Instagram donde dijo que las cosas marchaban muy bien entre ambos.

Cabe mencionar que no es la primera vez que se dice sobre una separación entre los dos famosos, pero lo que sí es un hecho es que estos chismes son muy comunes en el mundo de la farándula.