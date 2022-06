Daisy Anahy con este video demuestra que su matrimonio con Eduin Caz está intacto

Daisy Anahy de 28 años de edad, ahora fue ella quien le demostró al público que en efecto no está separada de Eduin Caz también de 28 y que incluso pasaron una velada extraordinaria el día de ayer, pues acudieron juntos a una fiesta de cumpleaños donde se les vio muy contentos.

Bailando con música de banda se le puede ver a Daisy Anahy muy contenta, dejando en claro que su matrimonio con el líder de Grupo Firme está intacto y como era de esperarse los chismes una vez más son algo que tienen que enfrentar, pues es algo muy común en el mundo de la farándula al que pertenecen.

Para quienes no lo saben el mismo Eduin Caz salió a desmentir por medio de sus historias de Instagram que en efecto él no dejó a la madre de sus hijos y que mucho menos tiene una amante como se había venido suponiendo desde hace algunos días, pues no es la primera vez que le salen chismes de este tipo.

Muy feliz Daisy Anahy a lado de Eduin Caz/Instagram

Otra de las cosas que llaman la atención es que el cantante mexicano, lejos de perder los pies sobre la tierra tras todo el éxito que ha tenido, sigue dando cátedra de humildad a otros artistas y que por nada del mundo se le va a subir, pues es consiente de que la fama puede ser efímera en cualquier momento.

"No sé por qué andan siempre de chismosos y si fuera así o verdad a nosotros que nos importa es muy su vida por eso una pareja es de 2 no de varios. Mejor preocúpense de su vida", "pues que tontos, si es así, en ese ambiente sabemos que se maneja el chismorreo, ahora deben de ser más inteligentes ellos, y no caer en el juego de la gente, sobre todo de las pirujas", escriben las redes sociales.

Cabe mencionar que la pareja es muy popular por los videos que lanzan en redes sociales, en especial en TikTok donde se divierten demasiado al realizar los trends del momento, aunque últimamente no han realizado debido a la pesada agenda de trabajo de ambos.