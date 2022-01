Daisy Anahy esposa de Eduin Caz y sus mejores outfits tras su lujoso viaje a Nueva York

Daisy Anahy de 28 años de edad, esposa de Eduin Caz, líder de Grupo Firme, está dando cátedras de moda a paso veloz en redes sociales, esto después de su pasado viaje a Nueva York, donde se le vio con dos diseños espectaculares con los que logró miles de likes.

Aunque la ahora influencer mexicana desactivó los comentarios de Instagram, ya que no quería hate, los likes que le brindaron sus fans fueron el hecho de que sus looks eran muy acertados, pues no solo eran elegantes, también bastante cómodos para recorrer Central Park y el Puente de Brooklyn donde se tomó varias fotos.

Fue un pantalón a la cintura holgado, una blusa básica en color blanco y un blazer tipo cebra con el que Daisy Anahy se miraba muy guapa, pero decidió agregarle una boina negra al outfit el cual lucía muy llamativo, en cuanto al calzado fueron unos tenis blancos con los que andaba muy cómoda.

Más noche la guapa mujer se fue a Times Square, donde se puso una gabardina en color gris, pues el frío se apoderó de la ciudad esa noche, pero este no le impidió modelar como las grandes en la majestuosa ciudad.

Al día siguiente se le vio en el Puente de Brooklyn con un pantalón mezclilla, un suéter abierto en color blanco y bajo este llevó una blusa manga larga en color rosa fucsia con la cual fue la cereza del pastel, pues en la foto resaltó demasiado este coqueto diseño el cual también combinó con una gorra del mismo tono.

Ahora hablemos del cabello de esta joven madre de familia, pues como otras celebridades eligió desde hace un tiempo que esté fuera corto muy al estilo de Ángela Aguilar y para muchos esta imagen le favorece demasiado pues hace que se vea mucho más jovial.

Cabe mencionar que la mujer de Eduin Caz se ha convertido en una de las mujeres más queridas del ambiente grupero debido a como se lleva con su esposo, además tiene un carisma increíble algo que le encanta a sus seguidores quienes la aprecian por eso.

Leer más: Bruna Rangel comparte como hacer ondas de cabello sencillas y elegantes en poco tiempo