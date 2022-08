Daisy Anahy la envidia de millones al estar cerca de Maluma y Daddy Yankee en el Baja Beach Fest

Daisy Anahy de 28 años de edad, está causando revuelo total en redes sociales por haber aparecido con uno de los máximos exponentes del reguetón, se trata de Maluma y Daddy Yankee, pues el artista estuvo en el Baja Beach Fest donde la influencer y su esposo Eduin Caz estuvieron presentes divirtiéndose en todo momento.

Si echas un vistazo a las redes sociales de Daisy Anahy, podrás ver que se la pasó increíble a lado del líder de Grupo Firme, pero lo mejor de la noche fue cuando tuvo la oportunidad de ir a back stage donde se tomó varias fotos con Maluma e incluso pudo presenciar su show de lo más cerca dejando a sus fans con el ojo cuadrado por dicho acercamiento que tuvo.

"No no no ni yo soportooo tanto tu bien guapa y ellosssss son taaaaaan incluyendo a Eduin", "No te equivocaste cuando invertirse en el patrón eduin, ojo clínico", "Por estar así de cerquita a DADDY YANKEE vale la pena cualquier infidelidad", "te dijo si DY si es real o no que vendrá a tj el 21 de noviembre? Jaja no quiero ser estafada e ilusionada", "Que se siente tener a un Dios griego a lado? Obvio mi daddy Yankee jajaja", le escriben a la modelo mexicana.

Para quienes no lo saben, muchos han elogiado la vida que ahora se da la guapa Daisy Anahy, pues como ya lo saben ella estuvo con Eduin Caz mucho antes de que se convirtiera en la estrella del momento, pues nunca lo dejó solo en las situaciones más difíciles por lo cual sus fans lo elogian en todos los aspectos dejando en claro que es una mujer de ejemplo y además perseverancia.

Te puede interesar:

En cuanto al look que portó la chica podemos ver que usó un outfit muy de verano con el cual arrasó, ya que fue un color rosa, el cual resaltó su bien cuidada piel, la cual se ha convertido en tema de conversación para muchos de sus fans, porque les encanta como la luce en sus fotos.