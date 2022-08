Daisy Anahy podría hacer mega fiesta cumpleaños al puro estilo Eduin Caz

Daisy Anahy ya podría estar preparando mega fiesta de cumpleaños, pues falta poco para que llegue a los 29, por lo que en redes sociales ya está celebrando aunque de una manera más tranquila con sus amistades más cercanas, no es sorpresa que a la esposa de Eduin Caz le guste la fiesta.

Y es que compartió en su cuenta de Instagram una reunión con las amigas donde se le ve con un pastel de cumpleaños, así como tomando vino rosado, dejando en claro que Daisy Anahy ya está preparando motores para este fin de semana donde sus fans estan ansiosos por saber qué hará.

Pero eso no es todo, pues también podría causar tremendo alboroto el regalo de cumpleaños que le puede dar el líder de Grupo Firme, pues también en años pasados se ha lucido con los regalos, pues le encanta ver la sonrisa de la mujer con los detalles que le da por lo que muchos fans ya están haciendo sus apuestas de lo que podría regalarles.

Daisy Anahy con su primer pastel de cumpleaños/Instagram

"Hermosa te queremos ber cantar con Eduin Caz sería un hit mundial tu puedes hazlo", "Es duro cuando por el trabajo de los esposo no pasan tiempo con nosotras eres bella", "Hermosa!! Me encantaría enviarte un detallito!! Te he dejado mensajito!!! Ojalá lo puedas ver!!", "Ay qué regia te ves Daisy me gusta más el nombre Daisy que Anahí, como que me recuerda mucho a Anahí de RBD y pues en tu caso tú eres una flor", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas por las que la influencer mexicana llama mucho la atención, se debe a que a pesar de los dimes y diretes que se digan en cuanto a su relación con Eduin Caz, ella se la pasa muy bien dejando que los chismes sigan, pues al parecer ya se está adaptando al mundo de la fama donde siempre hay polémicas de todo tipo.

Cabe mencionar que muchos fans también aplauden lo buena madre en que se ha convertido, pues basta con ver lo amorosa que es con sus hijos.