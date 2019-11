Dakota Johnson dedica bellas palabras a su papi Antonio Banderas

Los Ángeles, California.- Antonio Banderas obtuvo el galardón como Mejor Actor en la 23 edición de los Hollywood Film Awards, ceremonia que se llevó a cabo la noche del pasado domingo en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills. El español obtuvo este triunfo gracias a su estupendo protagónico en la cinta "Dolor y Gloria" de Pedro Almodóvar.

Antonio Banderas recibió su premio de manos de la actriz Dakota Johnson, hija de su ex esposa Melanie Griffith y con quien tiene una relación personal muy cercana desde que era una niña.

Esa maravillosa relación entre ambos, se vio reflejada en el discurso que Dakota Johnson ofreció antes de entregarle el galardón al actor español. "Hay infinitas posibilidades de cómo se desarrollan las relaciones y la dinámica familiar cuando los padres se vuelven a casar. A veces, cuando tus padres se vuelven a casar, puede parecer una pesadilla, puedes pasar tu infancia y luego parte de tu vida adulta, dependiendo de la cantidad de terapia; vengo de una familia de muchos matrimonios y tuve mucha suerte".

Obtuve un padre extra y me di cuenta de que, con el tiempo, en realidad es una de las personas más influyentes en toda mi vida.

"Cuando tenía seis años, mi madre se casó con un hombre que trajo una luz increíblemente brillante, un mundo completamente nuevo de creatividad y cultura, y una hermana pequeña notablemente mágica en nuestra familia", agregó la actriz protagonista de Cincuenta sombras de Grey.

Dakota Johnson continuó diciendo: "mi padrastro Antonio Banderas irrumpió en nuestras vidas. Era tan vibrante y tan divertido y tan divertido y su inglés era abstracto y lo encontramos absolutamente increíble, él amaba a mi madre y mis hermanos y a mí tan ferozmente, tan grande y tan ruidoso que cambiaría todas nuestras vidas para siempre. Cuando mi familia se casó con Antonio, también nos casamos con España. Ahora, como una mujer adulta que trabaja en la misma industria, entiendo que Antonio es uno de nuestros mejores artistas en cine, teatro y televisión, en varios idiomas".

Tras estas palabras, Antonio Banderas pasó a recoger el premio de manos de Dakota Johnson, quien no pudo evitar las lágrimas. El actor le dio a su hijastra un fuerte abrazo y un beso en la mejilla.

Quiero dedicar esto a dos personas que amo, una está aquí, Dakota, por algo muy simple, porque siempre me llamas papi, ¡y ahora me llamas papi y eso me encanta!