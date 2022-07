Dakota Johnson y su relación con Antonio Banderas

Con gran entusiasmo, orgullo y admiración Dakota compartió al momento de presentarlo: "Obtuve un papá extra de quien me di cuenta de que, con el tiempo, es en realidad una de las personas más influyentes en toda mi vida. Cuando tenía seis años, mi madre se casó con un hombre que trajo una luz increíblemente brillante, un mundo completamente nuevo de creatividad y cultura y una hermana pequeña notablemente mágica en nuestra familia".

"Me llamaban Paponio, una mezcla entre Papa y Antonio", externó. El paso de los años sólo consolidó el cariño y el respeto de estos dos grandes de la industria, su relación intacta quedó evidenciada luego de que él fuera galardonado por los Hollywood Film Awards, momento en el que ella le entregó el premio.

Gilberto Coronel Periodista Web

