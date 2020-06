Dalila Bela, Diana Barry en Anne with an E, confirma que es pansexual

La serie de Netflix "Anne with an E" sigue dando de qué hablar pese a la triste noticia de que no habrá una cuarta temporada, sin embargo, tanto la historia como los actores que en ella participan se han ganado el corazón de miles de fans.

En esta ocasión, la actriz canadiense Dalila Bela, quien da vida a Diana Barry, la mejor amiga de Anne, ha causado revuelo entre los fans al asumirse públicamente como pansexual.

En el marco del mes del orgullo LGBT+, la actriz compartió una historia a través de su Instagram mostrando la bandera del orgullo pansexual, compuesta por los colores rosa, amarillo y azul.

"Happy Pride!!!!", escribió Bela, en lo que parecía ser un mensaje de apoyo a las personas pansexuales dentro de la comunidad LGBT+.

�� Dalila Bela via Instagram Stories



Ok, isso deu bastante especulações sobre a sexualidade da Dalila, então achamos importante falar com vocês:

Nós, adm's do Portal, não achamos que isso foi ela se assumindo Pan. Acreditamos que a Dalila quis demonstrar apoio + pic.twitter.com/9qW3v2GuQD — Dalila Bela Brasil (@Dalila_BRA) June 20, 2020

Esto intrigó a los fans, quienes no tardaron en preguntarle a la actriz canadiense si acaso se asume como pansexual o sólo muestra su apoyo a la comunidad.

Pero la propia Dalila se encargó de disipar las dudas, confirmando mediante un comentario que, en efecto, ella es pansexual.

Gracias! Aunque en realidad soy pansexual, pero aún así, gracias!!", escribió.

Imagen: Captura de Instagram

¿Qué es la pansexualidad?

La pansexualidad se caracteriza por la atracción romántica o sexual hacia otras personas, independientemente de su género o sexo. Es una categoría que se define de un manera un tanto subjetiva por cada persona.

Esta orientación es representada por una bandera con los colores rosa, amarillo y azul; el primero representa la feminidad, el segundo la no-binariedad y el tercero la masculinidad.

Bandera del orgullo pansexual. Imagen: Wikipedia

La actriz Dalila Bela es originaria de Canadá y tiene 18 años de edad. Es uno de los personajes más entrañables de "Anne with an E", ya que interpreta en la serie a Diana Barry, la mejor amiga de la protagonista, Anne Shirley, interpretada por la actriz Amybeth McNulty.

También es conocida por su papel como Agent Olive en en la serie de PBS Kids, "Odd Squad", la película "Diary of a Wimpy Kid", y la serie televisiva "Once Upon a Time".

Foto: Netflix

