Dalilah Polanco recuerda con horror el día que pudo morir

La actriz sinaloense Dalilah Polanco, en reveladora entrevista para el programa de televisión "De primera mano", narra con horror una mala experiencia que tuvo en el pasado con un hombre.

Aunque no deja claro si era su pretendiente o su pareja, cuenta que la situación que vivió y de la que habla por primera vez, no se la desesa ni a su peor enemiga.

"Lo callé por mucho tiempo. Fui amedrentrada y tuve mucho miedo. Ese miedo me hizo permanecer en la situación un rato, hasta pensar de qué manera salía de eso, y salí...".

Polanco, quien es originaria de Guasave, Sinaloa, confiesa que estuvo en "las manos" de un tipo al que se le ocurrió sencillamente que ella podría ser un objeto sexual u objeto de sus deseos sexuales.

¿Y cómo salió de "esa" mala experiencia?

"Le hice creer que yo iba acceder a lo que él pedía. Llegó un momento en que depositó su confianza en mi, me las ingenié y pude huír."

Dalilah no revela en qué época de su vida sucedieron los hechos, tampoco cuenta si puso alguna demanda o si el sujeto siguió molestándola. Lo que si pude verse en las imágenes durante la entrevista, es su cara de pánico al recordar tan terribles momentos.

"Le di a entender 'haz lo que quieras de mi, nomás no me mates'. Esto lo callé por mucho tiempo, y desafortunadamente muchas ya no viven para contarlo."