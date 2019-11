Dalú brilla con luz propia en el tercer concierto de La Academia

Culiacán, Sinaloa.- Este domingo 24 de noviembre, se está llevando a cabo el tercer concierto de la decimosegunda generación de La Academia, en donde los académicos volvieron a la dinámica de presentaciones individuales y se prepararon en toda una semana para cautivar al público que los sintoniza en cada emisión.

En este tercer domingo consecutivo, Dalú, el talento sinaloense que participa en el reality show, causó sensación entre los presentes y televidentes del programa al presentar Volver a Amar de Christian Castro, por su manera espectacular de interpretar, con la que puso los pelos de punta a más de uno.

Para esta gran presentación, la cual fue considerada como una de las mejores de la noche, Dalú utilizó un vestido largo de color rosa pastel y sorprendió al mostrar su nuevo look, ahora la joven utiliza un largo considerablemente distinto de con el que llegó, pero no perdiendo su tradicional color rojo.

Dalú demostró ser una de las grandes académicas que llegará hasta la final, su manera de interpretar emocionó a todos los televidentes y fue consideradad, una vez más, como una de las favoritas de la noche en este tercer concierto.

Las críticas de parte de jurado conformado por Danna Paola, Arturo López Gavito, Alexander Acha y Horacio Villalobos fueron muy positivas para Dalú, pues aseguraron que brilló con luz propia y es toda una cantante profesional.

No voy a hablar por hablar, no se trata de echarte un choro, te quiero felicitar, me gusta tu voz, como interpretas. Brillaste y si sigues así, puedes ganar esta Academia", expresó Alexander Acha.