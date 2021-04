Culiacán.- La cantautora sinaloense Dalú lanzó su esperado disco después de La Academia, reality show de talentos en el que se llevó el primer lugar en la generación 2019-2020, este está titulado "Rojita", en honor a sus fanáticos y ese emblemático cabello rojizo que la caracterizado.

El pasado 14 de abril la ganadora del primer lugar de La Academia lanzó su disco después de mantener ocupado a su público con el lanzamiento de diferentes sencillos como 'Inquebrantable', 'Cruel', '10 minutos' y 'Traviesa', por mencionar algunos, y se colocó entre los lanzamientos más aclamados de las listas de popularidad en México, lo que fue todo un logro para la cantante.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En entrevista con Debate, Dalú habló sobre los detalles de su nueva música, su inspiración, el proceso creativo, la experiencia de crear un disco en medio de la pandemia, su vida después de La Academia, el apoyo de sus Tiburones y grandes sorpresas que tiene preparadas para celebrar el lanzamiento de "Rojita".

Leer más: “El Show de Cristina” y Cristina Saralegui regresa a la televisión

¿Cómo nace la inspiración de Rojita?

"Mi equipo y yo comenzamos a trabajar en este disco hace nueve meses; la inspiración salió porque escribí muchas canciones dentro de La Academia y salgo, y es otra faceta mía, donde empiezo a a ver todo desde otro punto de vista que nunca había visto antes, con todos los fans y toda la gente nueva que se incluye y fue cambiando mi forma de pensar. Entonces dijimos: 'Vamos a hacer un disco como lo mejor de ambos mundos'".

"Lo que yo aprendí en La Academia y todas las experiencias con las que la gente me quiso y esta nueva faceta, en donde no saben que está pasando con mi vida, a través de mis canciones, los hago conocer un poquito", comparte Dalú sobre la manera en que la música influye en su vida y la relación con sus fans.

Dalú celebra el lanzamiento de Rojita, su nuevo disco después de La Academia. Foto: Cortesía

¿Qué buscas transmitir con tu nueva música?

"Lo que quiero conseguir es ser feliz, porque más que una aprobación o los sueños que yo tenga, es ser feliz haciendo lo que amo que esto es lo que yo quiero hacer toda la vida, así tenga un concierto en un estadio lleno de gente o un teatro pequeño. Lo que realmente me importa es ser feliz haciendo lo que hago".

"Lo que quiero con este disco es que la gente conozca quién es Dalú como compositora, más que una voz bonita". "Ya no estoy interesada en que la gente me vea como otra cantante buena, quiero que vean lo que hay por dentro; la compositora, la envoltura es la voz, lo de adentro son mis canciones y composiciones". asegura Dalú.

A pesar de que todas las canciones de su nuevo disco, que en total son quince, son sus favoritas, tiene algunas con las que sufre al escucharlas, por ejemplo, 'No te echo de menos', pues la hace recordar a detalle aquel momento en el que la escribió. "Incluso las que me hacen sufrir, las que me ponen tristes, me encantan porque me mantienen viva", comparte la cantante sobre sus nuevas canciones.

"Rojita", el nuevo disco de Dalú, ya está disponible en plataformas digitales. Foto: Cortesía

¿Cómo fue la experiencia de crear un disco en medio de la pandemia?

"El disco es homemade, todo lo hicimos en mi estudio casero con músicos e ingenieros de otros países. Fue un disco en el que colaboró muy poca gente, pero la que lo hizo es de calidad. Estoy impactada con la calidad que salió. Siempre había querido un disco que se viera que podía competir. Es mi bebé, mi orgullo y fue fácil por estar en casa, pero difícil por ser un círculo tan cerrado y fue más tardado".

¿Cómo te sientes que tu disco haya figurado en listas importantes?

"Estoy impactada. Sé que con el apoyo de mis fans vamos a llegar más lejos, este es el comienzo, faltan más cosas y se vienen cosas súper grandísimas, algo muy importante", confiesa y adelanta María Fernanda Borunda Medina, más conocida como Dalú.

Leer más: Caitlyn Jenner, la estrella transgénero se postula para gobernadora California

La gran sorpresa de Dalú para sus Tiburones

Dalú sorprendió al dar la primicia a Debate de que lanzará video lyrics para todas las canciones de su nuevo disco, "Rojita", este 23 de abril, día muy especial para sus tiburones. "No va a ser un video así con una foto, la música y la letra de la canción, sino más allá, son como mini videos musicales", adelantó. Y, por si fuera poco, compartió su idea sobre su siguiente sencillo; sondeará entre sus fans la canción favorita y esa será la elegida, todo para hacer parte a sus Tiburones de este éxito.

Pero eso no lo es todo, asegura que dentro de muy poco habrá una gran sorpresa que dejará encantado a su público, pues está muy enfocada en su carrera y busca seguir adelante y así llegar mucho más lejos. "Se va a quedar para la historia", así define Dalú su próximo paso en el medio artístico.

Artistas que inspiraron a Dalú

En la entrevista, Dalú confesó que su gran inspiración para crear "Rojita" fue Shakira, específicamente durante sus inicios, pues su disco es muy orgánico y de instrumentos reales; mientras que para temas como 'Chiquita' y 'Vestido azul' fueron inspirados en los sonidos de Sam Smith y Taylor Swift.

Siguiendo los pasos de sus artistas favoritos como Alejandro Sanz, Shakira y Swift, prefirió que su disco no contuviera colaboraciones tal y como los primeros discos de los cantantes ya mencionados, sin embargo, había tres colaboraciones planeadas, pero al final no pudieron concretarse por diferentes razones.

Continúa escribiendo canciones, pero de momento seguirá enfocada en su "Rojita", su bebé. Por otro lado, Dalú considera que hay una gran diferencia entre sus discos anteriores y este, pues ve a una niña que compone lindo, canta bonito y de canciones bonitas, pero ahora ve a la artista, a una mujer que sabe lo que quiere, sabe lo que tiene y quiere hacérselo llegar a la gente para que todo mundo sepa quién es.

Veo una transformación de madurez como nunca antes", Dalú.

¿Cómo ha cambiado tu vida después de La Academia?

"De repente veo todo lo bueno que me ha pasado, pero luego veo lo malo y digo que valió la pena, todos los esfuerzos, las lágrimas y eso me hace más consiente de seguir trabajando y seguir valorando, seguir siendo aún más estricta conmigo misma en cualquier cosa".

Leer más: Ciudad Futura, una banda que emerge en la pandemia

Un mensaje de Dalú para sus Tiburones:

Sigan escuchando el disco hasta que lo canten dormidos porque vienen muchas cosas buenísimas para esto. Estoy muy agradecida con ellos por todo el apoyo que siempre están dándome".