Dalú, el talento sinaloense que participará en La Academia 2019

Culiacán, Sinaloa.- Uno de los increíbles talentos que competirá cada domingo en la edición 2019 de La Academia, es Dalú, una joven compositora, cantante y productora originaria de Culiacán, Sinaloa, que busca dejar su marca en la industria musical.

Desde hace ya varios años, Dalú se ha mantenido vigente en el ámbito musical, lanzando sencillos con letras escritas por ella misma y acompañados de sus videos oficiales.

Foto: Dalumusica.com

Dalú creció inmersa en la música, su padre, quien la crió desde que tenía 3 años, fue un músico ávido con un amplio conocimiento, pasión y amor por todo tipo de música.

La historia de Dalú con la música comenzó cuando tenía apenas 8 años y se presentó a cantar en su escuela primaria. En secundaria descubrió su amor por la escritura y adquirió su primer guitarra.

Con su primer guitarra, sus habilidades y canciones de su puño y letra, Dalú comenzó a competir en varios concursos de canto. Su increíble talento la ayudó a conseguir una invitación de parte del Instituto de Cultura de Sinaloa (ISIC) para un viaje a Miami, donde conoció y trabajó con varios profesionales de la industria musical, como Rudy Pérez, quien la invitó a su estudio de grabación y le dio importantes consejos e ideas sobre su trayectoria profesional.

Tras la constancia de Dalú por darle forma a su carrera musical, en 2016 llegó el lanzamiento de su primer sencillo oficial, el cual lleva por nombre Dime, tema con el se abrió camino en países latinos y atrajo las miradas de muchos.

Desde el exitoso lanzamiento, la joven cantante continuó perseverante en la industria musical y años más tarde en 2018, lanzó su primer sencillo en inglés, el cual lleva por nombre Elvis's Look y fue acompañado con un video musical oficial, filmado en Sedona, Phoenix, Arizona.

En ese mismo año lanzó su primer álbum en español, DALÚ. Este álbum homónimo incluye 10 canciones inéditas, originales, escritas e interpretadas por Dalú.

Foto: Dalumusica.com

Ahora, Dalú de 24 años, se prepara para competir cada domingo contra los demás concursantes en el reality show, La Academia 2019. En su primera participación, el pasado 27 de octubre, la cantante sinaloense cautivó a los jueces con Como yo te amé de Luis Miguel y fue elegida para ser uno de los 14 participantes del concurso.

La Academia 2019

El 27 de octubre se presentaron a los 18 concursantes que aspiraban a formar parte de esta temporada en la competencia, durante el programa se eliminaron a cuatro de los participantes, dejando así a 14 jóvenes para formar parte de La Academia 2019.

La decimosegunda generación del programa musical mexicano, La Academia, se estrenará el próximo 10 de noviembre por TV Azteca y Azteca Uno a las 20:00 horas. Contará con un impecable jurado conformado por Danna Paola, Arturo López Gavito, Alexander Acha, Horacio Villalobos y Remmy Valenzuela y tendrá como mentor al cantante chileno, Beto Cuevas.

Entrevista de Dalú con Periódico EL DEBATE

En una entrevista exclusiva con Periódico EL DEBATE en julio de 2019, Dalú nos contó que desde hace ocho años comenzó a lanzar su música original y poco a poco fue evolucionando en géneros, lo que la llevó a entrar de lleno en el pop desde hace 3 años.

En la entrevista con Dalú, confesó que en su infancia no fue como otros cantantes, quienes tenían claro que su carrera sería en el ámbito musical, al contrario, ella creía que sería chef o doctora.

Años más tarde, Dalú confesó haberse obsesionado con escribir experiencias propias y comenzó a escribir canciones de estas, tanto era el talento de la joven que la gente la impulsó a hacer música.

Llegó un punto en el que todos me dijeron: 'quieres hacer otras cosas pero todo lo único que comes, respiras y haces es música'. Desde ahí caí en cuenta que debía seguir haciéndolo profesionalmente, no tomarlo como hobbie, literalmente era todo lo que hacia; música, canciones y cantar", relata Dalú en la entrevista con EL DEBATE.

La inspiraciones para escribir sus temas son mayormente historias propias, pero en ocasiones se "roba" las historias de sus amigos o familiares para escribir algunos temas.

Los artistas que la han inspirado a lo largo de su trayectoria han sido Kanny García y Ha*Ash para sus temas en español y Taylor Swift, Katy Perry, Jessie J, Whitney Houston, Celine Dion y Mariah Carey para sus temas en inglés.

Su más reciente sencillo es Driving in my car, segundo lanzamiento oficial de su próximo álbum en inglés, The Coolest Girl. De su primer álbum en inglés, provienen Elvis's Look, el cual es el primer sencillo y Driving in my car, el segundo.

Elvis's Look

Este primer sencillo en inglés de Dalú, nos cuenta la historia de una chica que solía ser una niña buena antes de conocer al chico malo con el look de Elvis, con esos jeans ajustados, labios gruesos, voz grave y su chaqueta bien puesta. También se culpa a sí misma por caer en ese juego una y otra vez a pesar de saber que no es el hombre que busca, llamándolo el mejor de sus errores.

Driving in my car

El segundo sencillo oficial de The Coolest Girl es Driving in my car, una canción estilo pop-country que trata de una persona que te hace promesas y aunque intentas creer en ella, sabes que tarde o temprano terminará rompiéndolas. Un tema nostálgico, según Dalú.

Ahora Dalú, quien es técnica en música, se encuentra preparándose como los mejores para competir cada domingo en La Academia 2019 y así lograr colocarse en la recta final del reality show de talento, el cual se estrenará el próximo domingo 10 de noviembre a las 20:00 horas por TV Azteca y Azteca Uno.

La presentación de Dalú en el programa será la primera de la noche e interpretará la canción Creo en mí de Natalia Jiménez.