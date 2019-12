Dalú, el talento sinaloense que podría ganar La Academia 2019

Culiacán, Sinaloa.- El inmenso talento de Dalú la ha ayudado a colocarse como uno de los académicos favoritos de La Academia en su edición 2019. Cada domingo por la noche la cantautora originaria de Culiacán, Sinaloa continúa haciéndose de un lugar en el final de la competencia de canto de Tv Azteca y de acuerdo con los jueces podría ser la acreedora del primer lugar.

Este domingo 29 de diciembre, Dalú sorprendió a los televidentes al interpretar Ahora Tú, tema de la cantante y compositora española Malú, y enamoró a todos los críticos del programa con su despampanante presentación, incluso Danna Paola y Alexander Acha se pusieron de pie para halagar su impecable trabajo.

De acuerdo con los jueces, ella lo tiene todo para lograr convertirse en la ganadora absoluta de La Academia y también para formar su carrera artística una vez termine el exitoso proyecto de Tv Azteca, del cual han salido exitosos intérpretes como Yuridia, Carlos Rivera y Yahir.

La intérprete de temas como Lloro, Elvis's Look y Driving in my car cada noche demuestra el gran crecimiento que ha tenido desde su entrada al reality, pues sigue sorprendiendo al panel de jueces conformado por Danna Paola, Horacio Villalobos, Arturo López Gavito y Alexander Acha.

Desafortunadamente la joven de 24 años se ha mantenido como objetivo de críticas por parte de usuarios de Internet, esto debido a la relación que mantiene con Carlos Torres, otro de los jóvenes participantes del reality show de talentos.

Sin miedo al qué dirán y con el objetivo de seguir a su corazón, Dalú admitió durante la visita de La Chicuela al programa que siente algo por Carlos, pero existe un gran inconveniente para que se pueda formar una relación; él tiene novia afuera de La Academia.