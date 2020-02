Dalú, ganadora de La Academia, detalla su experiencia en el reality show

Dalú, la cantautora sinaloense ganadora de La Academia en su edición 2019-2020, en una entrevista exclusiva con periódico EL DEBATE detalló cómo fue su experiencia en la competencia y lo que viene ahora para su carrera artística.

Fue el pasado domingo 23 de febrero cuando la joven de 24 años de edad se coronó como la ganadora absoluta del reality show de talentos de TV Azteca, luego de impresionar con una impecable y espectacular interpretación de 'Sola otra vez' de la cantante estadounidense Celine Dion.

Dalú arrasó en la competencia y se llevó el primer lugar Foto: Cortesía

Durante los cuatro meses que los jóvenes estuvieron dentro de la casa de La Academia, Dalú siempre destacó con su potente voz, sus estremecedoras interpretaciones y la manera en la que logró trasmitir sus sentimientos en distintas ocasiones.

El ser una mujer persistente, responsable, dedicada y disciplinada, le valió a la joven originaria de Culiacán, Sinaloa, el reconocimiento del primer lugar por su inigualable desempeño durante la decimosegunda generación de La Academia.

Desde el inicio de la competencia, Dalú ya se colocaba como uno de los alumnos favoritos para llevarse el primer lugar, esto por la gran potencia de su voz, su presencia en el escenario, la manera increíble de interpretar y el dominio inteligente de sus sentimientos al mezclarlos con lo que más ama hacer, la música.

Dalú en el escenario de La Academia interpretando "Mírame" Foto: Cortesía

Entrevista de Dalú para periódico EL DEBATE

Dalú compartió con EL DEBATE que su experiencia dentro de La Academia fue una montaña rusa; a veces estaba arriba, a veces abajo y en otras ocasiones de cabeza, lo cual fue una experiencia increíble e inigualable para ella, sin dejar de lado los momentos difíciles que tuvo que superar a lo largo de la competencia.

"En esta academia trabajaron de forma distinta, primero empezaron a desnudar el alma, ya luego fueron puliendo lo de afuera y la verdad eso fue muy difícil para todos, al menos de mi parte, llegué con muchos clichés y máscaras, entendiendo que era pura felicidad y que todo estaba bien, la verdad es que no, hay fantasmas y monstruos que nosotros maquillamos en la vida para no enfrentarlos y aquí te obligan a enfrentarlos".

Dalú durante su interpretación de "Tiempos mejores" Foto: Cortesía

Asimismo, contó que lo que más extrañó al estar dentro de la casa de La Academia fue a su familia, pues, dentro de la competencia a veces todos son tus amigos y en otras ocasiones son tus enemigos.

"Lo que más extrañas es a tu familia porque te sientes muy solo, cuando sientes que no tienes a nadie ahí dentro, te sientes solísimo".

¿Cuál fue el aprendizaje que te llevas de La Academia?

"El aprendizaje que me llevo de La Academia es el amor propio y el respeto por tu arte. Y trascender, evolucionar y dejar huella. La primera canción que canté se llama 'Creo en mí' y te juro que no creía para nada en mí cuando canté esa canción, nada, ni un poquito y ahora con la última canción que dice: "sola otra vez, no sé vivir" es verdad, ya no puedo vivir sola otra vez, me tengo a mí misma y es todo lo que necesito para ser feliz. Lo que me llevo y yo aprendí con lágrimas y sudor, es autoamor".

La cantautora resaltó que uno de sus momentos favoritos dentro del reality show fue cuando tuvo a Jona, uno de los exacadémicos, a su lado en sus momentos más difíciles, ya que ahí se dio cuenta de quiénes son sus amigos de verdad y con quiénes podía contar. Además, en el concierto de año nuevo sintió que, a pesar de sentirse muerta, logró revivir y renacer como toda una Ave Fénix.

La joven cantautora se colocó como una de las favoritas para el primer lugar Foto: Cortesía

Sin duda alguna, Dalú considera que su última interpretación en el escenario de La Academia fue su favorita y aunque todas le gustaron ya que de todas aprendió algo, la de 'El listón de tu pelo' del cuarto concierto cree que fue la peor, pues no era su estilo ni su género, simplemente no era lo suyo.

¿Qué es lo que viene ahora para Dalú?

"Más música, tengo muchas canciones que escribí dentro de La Academia, que tengo que compartir al mundo, tengo muchas historias que contar, muchas historias que cantar y tengo al director y a Gavito que van a estar ahí en mi carrera, va a estar mi papá, tenemos muchísimas cosas planeadas".