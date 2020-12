Damaris Rojas le pone un alto todas las chicas con su mega cuerpazo

Damaris Rojas de 28 años de edad tiene a todos sin habla y es que la modelo no ha parado de subir fotos coquetas en redes sociales, prueba de ello es como aparece en traje de baño con un mega cuerpazo de envidia con el cual se ha convertido en una verdadera diosa, ya que son pocas las mujeres que tienen esas curvas.

Si vamos al Instagram de Damaris Rojas, donde cuenta con más de un millón de seguidores, se puede ver la belleza total, de la ex participante de Enamorándonos, donde el traje de baño es indispensable en la vida de la modelo, quien sabe lo que quiere cada que se lo propone, pues nunca le ha dicho adiós a sus sueños por los cuales ha luchado desde muy joven.

Para quienes no conocen del todo a Damaris Rojas, ella se dio a conocer internacionalmente en Enamorándonos, donde había encontrado el amor en Rorro, con quien se casó en el programa ya mencionado, pero las cosas no salieron del todo bien, pues ella le dijo adiós al chico después de que lo conoció más a fondo, pues no le gustó que la abuela de este interviniera en la relación razón por la cual terminaron.

"Esta bonita yo la conocí en enamorándonos y su novio no se si es o ya no su novio Rodrigo", "que hermosa sirena, superlinda, te mando un beso, abrazo desde Venezuela, éxitos mi reina", "Que hermosa mujer bella empoderada mujer bonita y bella", "Hola damarisrojasoficial buenos días como estas tú eres muy buena dama los años de edad que tu tienes son buen feliz", le escribieron a Damaris Rojas en sus fotos en traje de baño.

Damaris Rojas con su cuerpazo en traje de baño/Instagram



Algo que siempre le ha gustado a Damaris Rojas, son las sesiones de fotos, por lo que cada que comparte fotos trata de explicar que le gustó de dicho proyecto, algo que habla muy bien de ella, debido a como se expresa y es que´muchos famosos son muy cerrados en ese aspecto, pero Damaris Rojas, es todo lo contrario.



¡Quiero cerrar los ojos y despertar en la playa con toda mi familia junta! Poder nadar, reír, gozar en compañía de mi gente, sé que ellos estarán conmigo hasta el final de mi vida! Los amo! A el amor de mi vida, mi bb, mi mamita chula, a mí papi, mi hermano, mi cuñada, mi leo, mi hermana su familia y hasta el Batman, son algunas de las reflexiones de Damaris Rojas.

Si hablamos de baile Damaris Rojas es una experta en ese terreno, pues le encanta hacerlo, incluso los antros de distintas ciudades de México, la han contratado para que de algunos shows los cuales son muy exitosos, ya que la bailarina lo hace muy bien incluso en redes circulan sus videos donde desata la locura.

Otra de las cosas que provoca Damaris Rojas en sus fans es que quieran hacer ejercicio como ella, ya que lo hace de una manera tan fácil que todos quieran hacerla, pero en realidad la también influencer se ha matado haciendo ejercicio, pero asegura que todo vale la pena, aunque no llegue de la noche a la mañana.

Damaris Rojas también es una madre soltera que ha luchado demasiado por su hijo, ya que este se ha convertido en el motor principal para que ella pueda salir adelante por lo que siempre está buscando oportunidades de trabajo.

La última vez que la vimos en televisión fue en Televisa, donde apareció en el programa Hoy cuando fue hacer una rutina de ejercicios donde el público quedó fascinado con su belleza, además era muy amiga de la fallecida productora Magda Rodríguez con quien se llevaba de maravilla.