Damaris Rojas presume su enorme trasero en sexy twerking

Damaris Rojas paralizó las redes sociales pues decidió twerkear y mostrar su enorme trasero dejando a todos sin habla por el atrevido baile.

Llegando casi al medio millon de reproducciones la examorosa dejó en claro que tiene tremendo cuerpazo y los movimientos de twerk son pan comido para ella, pues lo hace con mucha facilidad.

Aunque Damaris compartió en su video que tenia mucho que no bailaba y estaba un poco tiesa sus fans le dijeron todo lo contrario pues aseguran que lo hizo espectacular y es algo que lleva en la sangre.

"No saben lo feliz que me hace aprender! Tenía tanto que no bailaba que estoy súper tiesa, pero ya verán que la práctica, la Constancia y la preparación hacen al maestro!", escribió Rojas en Instagram.

"Ahí va, no te desesperes".

"Hermosa...Tienes el mejor cuerpo de México saludos te amo".