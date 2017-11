Damaris de Enamorándonos da la cara tras video sexual

Una de las participantes más polémicas de Enamorándonos sin duda alguna es Damaris Estela Rojas, uno de sus últimos escándalos fue el video xxx que protagonizo en un baño de Tv Azteca.



El video se viralizo rápidamente en redes sociales donde aparentemente la concursante aparece recibiendo sexo oral descaradamente, mientras se apoyaba en una de las paredes, recargando sus piernas en los hombros de su acompañante, que no sería Rorro, su esposo sino Bruno.

Por su lado Damaris decidió que esta controversia se podría calmar después del video escándalo, es por eso que decidió contar la verdad en una transmisión en vivo y revelar que ocurrió en el candente material.



"Así no son los baños de Azteca y yo no usaría medias con tenis", aclaró Damaris quien quiso despejar las controversiales dudas.



Mientras Damaris no le dio mucha importancia al tema siguió hablando de otras cosas relacionadas con su vida personal, varios usuarios apoyaron a la integrante del programa mientras que otros la tacharon de mentirosa y negar el acto ocurrido supuestamente por ella.



ESPOSO DE DAMARIS ATROPELLA A UN HOMBRE

La encargada de hacer que los participantes hagan 'clic' es Carmen Muñoz, conductora quien hace diferentes dinámicas para ponerle un poco más de diversión.

Ya que hablamos de los participantes varios de ellos han dado mucho de qué hablar, desde la 'Bebeshita' hasta Adamaris, quien es esposa del 'Rorro', este último se encuentra en el ojo del huracán.



Incluso se llegará a pensar que cada personaje hace las cosas a propósito para tener más publicidad pero la realidad es otra y es que el esposo de Adamaris atropelló a un señor.

En las imágenes se puede ver a un joven bastante preocupado, e incluso permaneció en el lugar de los hechos para estar al pendiente del estado de salud del peatón.

AQUÍ PODRÁS VER LAS FOTOS DEL ACCIDENTE



En redes sociales usuarios arremetieron contra el joven tachando al programa de planear todo para ganar más raiting.

DAMARIS SE LANZA COMO CANTANTE

“Ya estoy preparando mi disco, por lo pronto ya tengo una canción inédita que me compusieron, me encanta. Si todo sale bien, ya pronto mis fans podrán escucharla a través de las plataformas digitales. El tema es del género regional mexicano, estoy de verdad muy emocionada porque para mí es un honor esta canción que habla de mi vida, que habla de lo que yo viví, también de lo hermoso que fue enamorarme de mi esposo”, contó a Diario Basta.

La chica antes de participar en el programa más famoso de TV Azteca y ser popular, tenía el sueño de cantar.

“Siempre ha sido uno de mis sueños cantar, espero y tengo fe de que me va ir muy bien. Esta canción me la escribió Homero, él le ha compuesto a muchas personalidades. Aparte algo bien importante es que cuando me siento agobiada me salgo a cantarle a la luna y en esta canción yo le estoy cantando a la luna. Justo estamos en la musicalización y me están pidiendo como algo más norteño banda”.