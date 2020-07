"Dame hijos" pide Camilo a Evaluna Montaner y estallan las redes

En febrero de este año Camilo y Evaluna, hija de Ricardo Montaner conmovieron las redes sociales tras compartir imágenes de su boda, ahora otra vez causan emoción a sus seguidores, pues el cantante latino pidió a su esposa darle hijos.

Los fanáticos de los cantantes están al pendiente de cada movimiento y publicación de la feliz pareja, que a diario comparten su amor en las redes sociales.

Esta vez, la polémica gira alrededor de una publicación que hizo Camilo en su cuenta de Instagram, donde se observa a la pareja en un video haciendo una coreofrafía de la nueva canción del cantante "Tattoo".

Camilo lanzó un video en Youtube de un remix de "Tattoo" junto a Rauw Alejandro el pasado 9 de julio, en el que aparece Evaluna.

El cantante se tatuó el nombre de "Evaluna" y en el video que compartió en Instagram lo muestra.

Esto pasa cuando @evaluna me intenta enseñar una coreo... Jajajaja!! Me siento orgulloso de ese tatuaje Pulga!! No me importa que la gente le tenga miedo a la permanencia! Yo la descubrí contigo! Te amo. Dame hijos.