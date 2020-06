Damián Alcázar asegura que AMLO es el mejor presidente de México

Un usuario de Facebook que usurpó la identidad del Damián Alcázar, publicó que el actor se había arrepentido de votar por Andrés Manuel López Obrador para llegar a la Presidencia de México. En dicha cuenta de esa red social, se publicó una fotografía del actor con el siguiente mensaje: "me siento tan decepcionado, traicionado, lamento haber dado mi apoyo a un hombre mentiroso y pusilánime; López no valía la pena".

Ante esto, Damián Alcázar publicó un video en redes sociales para poner en su lugar a esas personas que se dedican a realizar estas "fake news".

Este video no es para niños, es para adultos, para esos adultos pusilánimes, cobardes, resentidos, corruptibles, que crean las fake news, a todos ellos; a mí no me metan en sus cosas.

Mensaje de @DamianAlcazar pide no ser usado por “pusilánimes, cobardes, resentidos” que crean las fake news: “Yo voté por @lopezobrador_ y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años”�� pic.twitter.com/mE4kCs1XUL — Sanjuana Martínez Montemayor (@SanjuanaNotimex) June 2, 2020

Asimismo Damián Alcázar reafirmó su voto para AMLO y lo describió como el mejor Presidente que México ha tenido. "Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años, ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano y lo está haciendo constantemente, a pesar de todos ustedes".

Damián Alcázar en defensa de Andrés Manuel López Obrador

El actor mandó el siguiente mensaje a todas esas personas: "si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos y sobre la gente que vive en nuestro maravilloso país, bueno pues ese es asunto suyo, pero a mí no me metan, no me pongan en sus fake news, por favor".

Suban una foto de ustedes y digan ‘yo voté por Andrés Manuel López Obrador y me siento defraudado’, yo no, yo sigo apoyando a nuestro presidente que lo está haciendo como un verdadero hombre, sí señor.

OJO: Hay una página en Facebook suplantando la identidad del actor @DamianAlcazar y difundendo noticias apócrifas https://t.co/sl3peJSRU9 — NOTIGODÍNEZ (@NOTIGODINEZ) July 26, 2016

También te puede interesar:

AMLO Vete Ya: cientos protestan en caravana en México

AMLO dice que ya hay oferta por el Avión Presidencial

AMLO no descansará hasta aclarar caso Ayotzinapa y Guardería ABC