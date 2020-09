Damián Alcazar pide a los mexicanos unirse para llevar a los expresidentes ante la justicia

Damián Alcazar alzó la voz y pidió a todos los mexicanos a unirse para exigir que los expresidentes de México, sean llevados ante la justicia. El reconocido actor, protagonista de películas como "La ley de Herodes" y "La dictadura perfecta", se refirió a los ex mandatarios del país como "ladrones, corruptos, tramposos e indecentes".

El actor Damián Alcazar publicó un video en redes sociales donde manifestó: "quiero enviar este mensaje a mis amigos y a los no son mis amigos, tenemos la posibilidad de poner a los expresidentes frente a la justicia, es muy posible que a ninguno puedan meter a la cárcel, hayan hecho lo que hayan hecho, porque hay muchos candados".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Damián Alcazar aseguró que en México hay magistrados y jueces corruptos que son amigos de los expresidente, por lo que no han pagado por sus acciones. "Hay magistrados y jueces corruptos, hay magistrados y jueces que son amigos de ellos, hay magistrados y jueces metidos en los partidos políticos que han estado en el poder. Pero los expresidentes y toda la sociedad tienen que saber que fueron ladrones, que fueron corruptos, que fueron tramposos, que fueron indecentes y que lo sabemos, entonces, ese es el objetivo principal".

Hay que llenar un formato, tus hijos merecen un mejor país, merecen políticos decentes, honrados, que se esfuercen por darle al pueblo de México lo que se merece y que no salgan millonarios como hasta ahora. El país está en violencia absoluta y en la pobreza infame.

“Los expresidentes y toda la sociedad tienen que saber que fueron corruptos, que fueron tramposos, que fueron indecentes”

Pido a tuiteras y tuiteros que vean, copien, multipliquen en redes este llamado urgente de @DamianAlcazar y firmen x https://t.co/NURvylnMkF.

Si de acuerdo RT pic.twitter.com/etUlG17y74 — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) September 12, 2020

Cabe recordar que en junio pasado en una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez (conductores de "Los Periodistas"), Damián Alcazar mencionó que el expresidente Felipe Calderón convirtió al país en "una bolsa de violencia terrible". El actor mexicano opinó que el ex mandatario debería dejar la política. "El ser humano es muy complejo, es muy extraño, este señor, si realmente tuviera dignidad, se dedicaría a otra cosa. No consiguió hacer del país más que una bolsa de violencia terrible, infame, permitiendo la grosería de contar con gente tan sucia en su gobierno, no hay de qué sentirse honrado".

¿Por qué insiste? Que se dedique a otra cosa, para ser Presidente no tuvo la capacidad de sacar al país, los seres humanos somos complejos, Calderón debería dedicarse a otra cosa.

Hace unos meses un usuario de Facebook que usurpó la identidad del Damián Alcázar, publicó que el actor se había arrepentido de votar por Andrés Manuel López Obrador para llegar a la Presidencia de México. En dicha cuenta de esa red social, se publicó una fotografía del actor con el siguiente mensaje: "me siento tan decepcionado, traicionado, lamento haber dado mi apoyo a un hombre mentiroso y pusilánime; López no valía la pena".

Damián Alcazar ha mnaifestado en varias ocasiones su apoyo a AMLO. Foto: Luis Ramírez / Agencia Reforma

Ante esto, Damián Alcázar publicó un video en redes sociales para poner en su lugar a esas personas que se dedican a realizar estas fake news. "Este video no es para niños, es para adultos, para esos adultos pusilánimes, cobardes, resentidos, corruptibles, que crean las fake news, a todos ellos; a mí no me metan en sus cosas". El actor reafirmó su voto para AMLO y lo describió como el mejor Presidente que México ha tenido.

Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años, ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano y lo está haciendo constantemente, a pesar de todos ustedes.

Mensaje de @DamianAlcazar pide no ser usado por “pusilánimes, cobardes, resentidos” que crean las fake news: “Yo voté por @lopezobrador_ y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años”�� pic.twitter.com/mE4kCs1XUL — Sanjuana Martínez Montemayor (@SanjuanaNotimex) June 2, 2020

También te puede interesar:

AMLO insiste en hacer consulta para enjuiciar a expresidentes a pesar del costo que genere

Analizan preguntas para consulta de ex Presidentes

"Un hecho histórico": AMLO celebra eliminación del fuero a Presidentes